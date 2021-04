Με αφορμή την συμπλήρωση δέκα χρόνων από τον θάνατο της Amy Winehouse το BBC Two ετοιμάζεται να προβάλει ένα νέο ντοκιμαντέρ που περιλαμβάνει ακυκλοφόρητο υλικό και θα αφηγείται την ιστορία της από την σκοπιά της μητέρας της, Janice Winehouse.

Εκτός από την μητέρα της εκλιπούσας περιλαμβάνει αφηγήσεις από φίλους και μέλη της οικογένειάς της που μοιράζονται με τους θεατές αναμνήσεις που έχουν από την Amy Winehouse.

«H Janis έχει σκλήρυνση κατά πλάκας, μια νόσο που απειλεί να της στερήσει όλες τις αναμνήσεις που έχει από την Amy. Αυτός είναι ένας από τους σημαντικότερους λόγους που αποφάσισε να κάνει αυτή τη πολύ προσωπική αφήγηση στο ντοκιμαντέρ» αναφέρει η ανακοίνωση του BBC.

New, illuminating and sensitive one-off @BBCTwo film #AmyWinehouse10YearsOn celebrates the life and legacy of Amy Winehouse: https://t.co/QiOeHnUTK7 pic.twitter.com/aDmlqv0FII

— BBC Press Office (@bbcpress) March 30, 2021