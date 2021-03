Η Φινλανδία και η Ισλανδία είναι οι πιο ευτυχισμένες χώρες στον κόσμο με το Αφγανιστάν και τη Ζιμπάμπουε στις τελευταίες θέσεις, σύμφωνα με την ετήσια Παγκόσμια Έκθεση Ευτυχίας του ΟΗΕ – UN World Happiness Report 2021.

Η πανδημία της Covid-19 είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο περισσότερων από 2,6 εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως και οδήγησε σε μια μαζική αναταραχή, άλλαξε τον τρόπο που οι άνθρωποι ζουν, τον τρόπο σκέψης για τη ζωή.

Παρά τα καταστροφικά γεγονότα των τελευταίων 12 μηνών και την επακόλουθη επιδείνωση της ψυχικής υγείας των ανθρώπων, δεν υπήρξε καμία αλλαγή στην κορυφή της κατάταξης με τις πιο ευτυχισμένες χώρες στον κόσμο.

This joke is getting old, but here we are for the fourth year in a row.

World’s happiest countries 2021 (UN World Happiness Report)

1. Finland

2. Iceland

3. Denmark

4. Switzerland

5. Netherlands

6. Sweden

7. Germany

8. Norway

9. New Zealand

10. Austria pic.twitter.com/UWZ1m0R9ZG

— HelsinkiFintechFarm (@HelsinkiFintech) March 19, 2021