O Mέμφις Ντεπάι αποτελεί ένα όνομα που βρίσκεται στην εκτίμηση πολλών ομάδων οι οποίες κατά καιρούς τον περιλαμβάνουν στη μεταγραφική τους λίστα (βλέπε Μπαρτσελόνα), όμως δεν φαίνεται να ισχύει το ίδιο για το Twitter. Η μάλλον καλύτερα, για τους αλγόριθμους της δημοφιλούς πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.

Ένα… κόλλημα λοιπόν χθες το βράδυ, δημιούργησε αρκετά προβλήματα στους χρήστες της. Συγκεκριμένα όσοι χρησιμοποιούσαν το hashtag με το επίθετο του νεαρού παίκτη, έτρωγαν αυτομάτως αποκλεισμό από την πλατφόρμα.

Κανείς δεν γνωρίζει την αιτία ωστόσο αρκετοί ήταν που την εκμεταλλεύτηκαν στο πλαίσιο της φάρσας. Με ποιόν τρόπο; Ανέβαζαν μία ανάρτηση με την οποία ρωτούσαν τους ανυποψίαστους χρήστες, ποιο είναι το όνομα του 27χρονου επιθετικού.

Μάλιστα το θέμα πήρε τόσο μεγάλη διάσταση που μέχρι και η ίδια η Λυών αναρωτήθηκε αν το Twitter… έχει κάτι μαζί της.

Hey, @Twitter – can we talk about him yet? 😄 pic.twitter.com/nVn3nY9zBb

— Olympique Lyonnais 🇬🇧🇺🇸 (@OL_English) March 14, 2021