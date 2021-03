Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν χθες Παρασκευή το βράδυ όταν ομοβροντίες πυραύλων έπληξαν διυλιστήρια πετρελαίου στη βόρεια Συρία, σύμφωνα με ΜΚΟ.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τρεις πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από ρωσικά πολεμικά στα ανοικτά των ακτών της Συρίας και έπληξαν αγορά και διυλιστήρια πετρελαίου κοντά στην περιοχή Αλ Χαμάραν, στην περιφέρεια της Τζαράμπουλους, στο βορειοανατολικό Χαλέπι.

A video showing the oil market in Al Hamran already on fire when another missile landed in the vicinity of it. pic.twitter.com/1POy8nE1YS

— Status-6 (@Archer83Able) March 5, 2021