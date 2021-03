Μια νέα βιογραφική ταινία για τον Τζεφ Μπάκλεϊ με τον Ριβ Κάρνεϊ στον πρωταγωνιστικό ρόλο είναι στο στάδιο της παραγωγής.

Συμπαραγωγοί της ταινίας θα είναι η μητέρα του αείμνηστου τραγουδιστή, Μέρι Γκίμπερτ και η Άλισον Ρέικοβιτς, διευθύντρια του ιδρύματος Τζεφ Μπάκλεϊ και σκηνοθέτης ο Όριαν Γουίλιαμς.

«Θα είναι η μόνη επίσημη δραματοποίηση της ιστορίας του Τζεφ η οποία, μπορώ να υποσχεθώ στους θαυμαστές του ότι θα είναι αληθινή σε αυτόν και στην κληρονομιά του» δήλωσε η Μέρι Γκίμπερτ για την ταινία με τον ίδιο τίτλο του εικονικού single του Αμερικανού τραγουδιστή «Everybody Here Wants You».

«Ευτυχώς, η αποφασιστικότητά μου να συγκεντρώσω όλους τους κατάλληλους συμμετέχοντες, ανεξάρτητα από το πόσο καιρό χρειάστηκε, πρόκειται να κορυφωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο» τόνισε η Μέρι Γκίμπερτ.

Reeve Carney will star in the upcoming Jeff Buckley biopic ‘Everybody Here Wants You,’ which is authorized by the Buckley estate. https://t.co/L60zS7TE1b

— Rolling Stone (@RollingStone) March 1, 2021