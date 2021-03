Παράλληλα με το «The Winds of Winter», ένα μυθιστόρημα το οποίο γράφει από το 2010, ο George R.R. Martin ανακοίνωσε στο blog του ότι ενώνει τις δυνάμεις του με την Kalinda Vasquez, γνωστή από την παραγωγή των «Star Trek: Discovery» και «Fear the Walking Dead», για ένα νέο show για το ΗΒΟ.

Όπως ενημέρωσε το «The A.V. Club», τα σχέδια του συγγραφέα της σειράς «A Song of Ice and Fire» στην οποία βασίστηκε το δημοφιλές GoT αφορούν τηλεοπτική μεταφορά του μυθιστορήματος «Roadmarks» του συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας Roger Zelazny, φίλου του Martin από τα παλιά.

