Πρόταση για τη δημιουργία πανευρωπαϊκού πλαισίου για ένα «πράσινο διαβατήριο εμβολιασμού» θα καταθέσει εντός του μήνα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας στον τουρισμό, την εργασία και γενικότερα στην οικονομία.

«Όσον αφορά το πώς θα μοιάζει το ψηφιακό πράσινο διαβατήριο, θα υποβάλουμε νομοθετική πρόταση τον Μάρτιο» δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη διάρκεια βιντεοδιάσκεψης με γερμανούς συντηρητικούς βουλευτές.

Νωρίτερα είχε αναφέρει μέσω Twitter ότι το διαβατήριο εμβολιασμού θα περιέχει «την απόδειξη ότι ένα πρόσωπο έχει εμβολιαστεί, τα αποτελέσματα εξετάσεων για όσους δεν έχουν ακόμα εμβολιαστεί και πληροφορίες για την ανάρρωση από την Covid-19.

We’ll present this month a legislative proposal for a Digital Green Pass. The aim is to provide:

•Proof that a person has been vaccinated

•Results of tests for those who couldn’t get a vaccine yet

•Info on COVID19 recovery

It will respect data protection, security & privacy

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 1, 2021