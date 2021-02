Ο Κιλιάν Εμπαπέ έσπασε ένα μεγάλο ρεκόρ του Μισέλ Πλατινί, με τα δύο γκολ που πέτυχε στο ματς με τη Ντιζόν. Πιο συγκεκριμένα, έγινε ο πρώτος παίκτης κάτω των 25 ετών που έφτασε τα 97 γκολ στο γαλλικό πρωτάθλημα, ξεπερνώντας τον θρύλο του γαλλικού πόδοσφαίρου.

Για να προσπεράσει ταυτόχρονα στο σύνολο τον παλαίμαχο άσο των Σεντ Ετιέν και Νανσί, πρέπει να βάλει ακόμα 59 γκολ στην Ligue 1.

Κάτι τέτοιο όχι μόνο δεν μοιάζει ακατόρθωτο, αλλά συγκεντρώνει πάρα πολλές πιθανότητες αν παραμείνει στην Παρί Σεν Ζερμεν.

Πάντως για ακόμα ένα χρόνο παραμένει βασικό στέλεχος στος Παριζιάνους, μετρώντας 22 συμμετοχές στην γαλλική λίγκα, σκοράρωντας μάλιστα 16 φορές.

Kylian Mbappé becomes the first player to have scored 97 goals in Ligue1 before the age of 25 since Michel Platini in May 1980. [Statsdufoot] #DFCOPSG #PSG pic.twitter.com/N4wLNzRqr1

— RouteOneFootball (@Route1futbol) February 27, 2021