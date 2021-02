Ο Χοσέ Αγκουστίνο Πέρες κηδεύτηκε χθες το απόγευμα στην πόλη Ρινκάο ντε Ινφέρνο, στην οποία κατοικούσε από τότε που γεννήθηκε.

Από τους 20 συγγενείς του που βρέθηκαν εκεί, απουσίαζε ο γκολκίπερ της Λίβερπουλ και γιος του, Άλισον. Ο λόγος είναι πως το πρωτόκολλο που επικρατεί στην Αγγλία, δεν επιτρέπει στους πολίτες της να ταξιδέψουν στην Βραζιλία, με αποτέλεσμα ο 28χρονος να είναι σε κακή ψυχολογική κατάσταση.

Ο πατέρας του Άλισον πνίγηκε κολυμπώντας σε λίμνη, η οποία βρίσκεται στο ράντσο του και η αστυνομία διεξάγει έρευνα, για τα αίτια του θανάτου του.

