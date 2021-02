Ύστερα από τρομερή μάχη 4 ωρών και 32 λεπτών, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν ο νικητής στο ματς με τον Θανάση Κοκκινάκη επικρατώντας με 3-2 σετ (6-7, 6-4, 6-1, 6-7, 6-4) και πήρε την πρόκριση στον 3ο γύρο του Αυστραλιανού Όπεν.

Ο έλληνας τενίστας απέκλεισε με ανατροπή τον αυστραλό ομογενή (Νο 267) στο 2ο γύρο του Αυστραλιανού Όπεν και θα βρεθεί απέναντι στο σουηδό Μίαελ Ίμερ το Σάββατο, ο οποίος κέρδισε με 2-6, 6-4, 6-4, 7-6 (5) τον Κάρλος Αλκαράζ, με φόντο μια θέση στους «16» της διοργάνωσης.

Ο Κοκκινάκης έβαλε δύσκολα στον Στέφανο, ιδιαίτερα στα σερβίς, με τον Τσιτσιπά να έχει πολλές χαμένες ευκαιρίες για break (5/22).

Τo πρώτο σετ ήταν αμφίρροπο και κρίθηκε στο τάι μπρέικ.

Ο Στέφανος προηγήθηκε 4 φορές, με τον Αυστραλό να φέρνει ισάριθμες φορές το σετ στα ίσα (5-5).

Ο έλληνας τενίστας έφθασε στο 6-5 χωρίς να χάσει πόντο, ο Κοκκινάκης έστειλε το σετ στο τάι μπρέικ και πήρε το σετ με 6-7.

Η συνέχεια ανήκε στον Τσιτσιπά, ο οποίος ανέβασε την απόδοσή του και χωρίς να δυσκολευτεί, με μπρέικ στο 5ο γκέιμ (3-2), έφθασε στο 1-1, ενώ ήταν επιβλητικός και στο 3ο σετ.

Ξεκινώντας με μπρέικ, πήρε το προβάδισμα με 2-0 και έφθασε εύκολα στο 6-1, κάνοντας την ανατροπή στα σετ (2-1).

Το 4ο σετ ήταν… θρίλερ.

Τσιτσιπάς και Κοκκινάκης πήγαιναν χέρι-χέρι στα γκέιμ, ο Στέφανος πήρε το προβάδισμα με 5-4, με τον Αυστραλό να αντέχει και ύστερα από έξι ισοπαλίες να φθάνει στο 5-5, στέλνοντας το ματς στο τάι μπρέικ.

Εκεί ο Κοκκινάκης βρέθηκε μπροστά με 5-1, ο Τσιτσιπάς με εντυπωσιακό σερί ισοφάρισε σε 5-5, αλλά δεν κατάφερε να κάνει την ανατροπή, με τον Κοκκινάκη να κάνει το 2-2 στα σετ.

Ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε με 1-0 στο 5ο σετ, με τον Κοκκινάκη να κάνει την ανατροπή και ύστερα από 7 ισοπαλίες να παίρνει εκείνος το προβάδισμα με 2-1.

Ωστόσο, ο έλληνας τενίστας έκανε μπρέικ και πήρε το πάνω χέρι (4-2) και έφθασε στο 6-4, παίρνοντας τη νίκη με 3-2 σετ.

