Τι πιο αξιολάτρευτο από τις αρκούδες πάντα; Ένα βίντεο με αρκούδες πάντα να παίζουν κουτρουβαλώντας στο χιόνι.

«Τσουλήθρα και αγνή χαρά. Χαρούμενη μέρα στο χιόνι για τα πάντα Mei Xiang και Tian Tian» έγραφε η λεζάντα που συνόδευε το βίντεο που μπορείτε και εσείς να απολαύσετε παρακάτω.

«Η δουλειά τον ονείρων μου θα ήταν να δουλεύω με αρκουδάκια πάντα. Θα ήμουν ευτυχισμένος απλά να καθαρίζω γύρω τους και να τα χαζεύω να παίζουν. Δεν θα ήθελα καν να πληρώνομαι.» έγραψε ένας από τους χρήστες που μοιράστηκαν το βίντεο.

«Δεν μπορώ να σταματήσω να το βλέπω» είπε ένας άλλος και, ναι, τον καταλαβαίνουμε.

❄️ As snow blanketed Washington, D.C., our animals woke up to a winter wonderland. With this weather event came another significant milestone—giant panda cub Xiao Qi Ji’s first encounter with snow! Keepers say he took a little nip at the fresh powder. 🐾👅#SnowDay #PandaStory pic.twitter.com/8hYfYuoP5f

— National Zoo (@NationalZoo) January 31, 2021