Το διάσημο μουσείο Centre Pompidou στο Παρίσι θα παραμείνει κλειστό για το κοινό από τα τέλη του 2023 έως τα τέλη του 2026, λόγω μεγάλης έκτασης εργασιών ανακαίνισης.

Η διοίκηση ελπίζει ότι θα ανοίξει και πάλι τις πύλες του στο κοινό το 2027, έτος που σηματοδοτεί τα 50ά γενέθλιά του.

