Καθόλου σύμφωνοι με την απόφαση της διοίκησης της Τσέλσι να απολύσει τον Φρανκ Λάμπαρντ δεν φαίνεται πως είναι οι φίλαθλοι των «μπλε».

Μετά από 18 μήνες, η διοίκηση και πιο συγκεκριμένα ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς, αποφάσισαν να απομακρύνουν τον 42χρονο τεχνικό, λόγω των τελευταίων αρνητικών αποτελεσμάτων.

Μία απόφαση που φαίνεται πως δεν βρήκε καθόλου σύμφωνους τους φιλάθλους των Λονδρέζων. Μία μερίδα οπαδών της Τσέλσι έδωσε το «παρών» σήμερα το πρωί στο «Στάμφορντ Μπριτζ», κάνοντας γνωστά τα παράπονα τους για την απομάκρυνση του Φρανκ Λάμπαρντ.

Μάλιστα, τοποθέτησαν και ένα πανό έξω από το γήπεδο της ομάδας, το οποίο ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το τσίρκο συνεχίζεται».

Frank Lampard sticker placed at the Entrance this morning. [Sky] #CFC pic.twitter.com/ABYBo9X6s5

— CFCDaily (@CFCDaily) January 27, 2021