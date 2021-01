Σε πεδίο πολιτικής αναμέτρησης και όχι απλά αντιπαράθεσης αναδεικνύεται το μέτωπο της παιδείας με αιχμή τα πανεπιστήμια. Στις αντιδράσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και της αντιπολίτευσης για το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας ήρθε να προστεθεί η νέα απαγόρευση των συναθροίσεων άνω των 100 ατόμων αλλά και χειρισμοί ή δηλώσεις αρμοδίων που ρίχνουν ακόμα περισσότερο λάδι στη φωτιά.

Μέσα σε αυτό το κλίμα και παρά την κυβερνητική απαγόρευση φοιτητές, εκπαιδευτικοί και συνδικάτα (ΑΔΕΔΥ, ΟΛΜΕ, ΔΟΕ, Εργατικό Κέντρο Αθήνας) διαμηνύουν ότι θα πραγματοποιήσουν όπως ευθύς εξ’ αρχής είχαν προγραμματιστεί η αυριανή κινητοποίηση στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της χώρας. Μάλιστα κατά της απαγόρευσης των συναθροίσεων έχουν ταχθεί και οι υγειονομικοί (ΠΟΕΔΗΝ και ΑΔΕΔΥ) οι οποίοι πραγματοποιούν επίσης αύριο Πέμπτη συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στα προαύλια των νοσοκομείων.

Σε κάθε όμως περίπτωση οι προγραμματισμένες για αύριο διαδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας αποτελούν πολιτικό κρας τεστ για αστυνομία και φοιτητικό-εκπαιδευτικό κίνημα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση καθώς η κινητοποίηση ξεφεύγει από τα στενά εκπαιδευτικά πλαίσια και την αντίθεση σε ένα νομοσχέδιο και η πραγματοποίησή της θεωρείται από συλλόγους, σωματεία αλλά και τα κόμματα της Αριστεράς ως κορυφαίο ζήτημα δημοκρατίας, ως μέσο για να σπάσει στην πράξη η απαγόρευση των συναθροίσεων.

Ήδη από σήμερα υπήρξαν κινητοποιήσεις προετοιμασίας του αυριανού συλλαληλητηρίου. Με κεντρικό σύνθημα «Δώστε 30 εκατομμύρια για να ανοίξουν οι σχολές όχι για αστυνομικούς και διαγραφές» δεκάδες φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Παιδείας χωρίς ωστόσο να γίνουν δεκτοί από τη Νίκη Κεραμέως όπως ζητούσαν.

Οι φοιτητές απαιτούν την απόσυρση του νομοσχεδίου και δηλώνουν την αντίθεσή τους στα όρια φοίτησης, στις διαγραφές φοιτητών, στην πανεπιστημιακή αστυνομία και στα άλλα μέτρα καταστολής εντός των σχολών, ενώ συγχρόνως διεκδικούν να παρθούν άμεσα μέτρα ώστε να επαναλειτουργήσουν οι σχολές από το εαρινό εξάμηνο. Μάλιστα αυτό που καταγγέλλεται από την πλευρά τους είναι ότι η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση εδώ και σχεδόν ένα χρόνο είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι υγειονομική ανάγκη, προκειμένου η κυβέρνηση να περάσει χωρίς αντιδράσεις σε άδειες σχολές, τα «αντιεκπαιδευτικά» μέτρα.

Προς αυτή την κατεύθυνση φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας πραγματοποιήσαν επίσης σήμερα το μεσημέρι παρέμβαση στο εμπορικό κέντρο «The Mall» στο Μαρούσι στο πλαίσιο της καμπάνιας του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών «1 χρόνος κλειστά Πανεπιστήμια – Ως Εδώ!». Οι φοιτητές άνοιξαν πανό που ανέγραφε χαρακτηριστικά: «Εδώ δεν κολλάει; – Ανοίξτε τώρα τις σχολές μας με όλα τα μέτρα προστασίας», καλώντας παράλληλα σε μαζική συμμετοχή στις αυριανές κινητοποιήσεις.

Πάντως στην κόντρα κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για τα αυριανά συλλαλητήρια φορτίζει η δήλωση του υφυπουργού Παιδείας Άγγελου Συρίγου που επικαλέστηκε την περίοδο της χούντας για να υπερασπιστεί την απόφαση της κυβέρνησης να ιδρύσει πανεπιστημιακή αστυνομία που θα εδρεύει μέσα στις σχολές.

Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Συρίγος μιλώντας σε διαδικτυακή εκδήλωση για το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας λέει: «Να θυμίσω ότι από το 1969 είχε ιδρυθεί μέσα στα πανεπιστήμια αστυνομικό τμήμα, τουλάχιστον στις πανεπιστημιουπόλεις. Επομένως, υπήρχε αστυνομικό τμήμα μέσα στις πανεπιστημιουπόλεις».

Ντροπιαστική χαρακτηρίζει την επίκληση πρακτικών της χούντας ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζοντας ωστόσο ότι «δεν υπάρχει ιστορική καταγραφή και γνώση για τη λειτουργία αστυνομικών τμημάτων εντός των ΑΕΙ κατά τα μαύρα χρόνια της Χούντας (1967-1974). Ωστόσο, λειτουργούσε σε πλήρη ανάπτυξη το Σπουδαστικό της Ασφάλειας, το οποίο «διέπρεπε» στις συλλήψεις, στα βασανιστήρια, στην παρακολούθηση και στον χαφιεδισμό φοιτητών και πανεπιστημιακών».

«Πάντως, μετά την παραδοχή του υφυπουργού για τα ιστορικά πρότυπα της σημερινής κυβέρνησης ΝΔ, κάθε άλλη συζήτηση παρέλκει» επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ κάνοντας λόγο για «αντιδημοκρατικό κατήφορο» και υπογραμμίζει: «Η εκπαιδευτική κοινότητα, η νεολαία, οι φοιτητές με τη συμμετοχή τους αύριο Πέμπτη στα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα, τηρώντας όλα τα υγειονομικά μέτρα, θα υπερασπιστούν την Παιδεία και την Υγεία απέναντι στα βάρβαρα κυβερνητικά σχέδια δημοκρατικής εκτροπής».

Στις δηλώσεις Συρίγου αναφέρθηκε και ο Αλέξης Τσίπρας κατά την τηλεδιάσκεψη που είχε με εκπροσώπους της πρωτοβουλίας πανεπιστημιακών που αντιτάσσονται στην στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας.

«Αν η κυβέρνηση και οι υπουργοί της έχουν ως παράδειγμα προς μίμηση και ως οδηγό τα όσα συνέβησαν κατά την επτάχρονη δικτατορία, τότε δεν μπορεί να περιμένει τίποτα θετικό η χώρα και ο λαός μας.

»Σε κάθε περίπτωση πρέπει να συγχαρούμε και όχι να ψέξουμε τον κο Συρίγο. Να τον συγχαρούμε για την ειλικρίνειά του. Θα αποβεί καταλυτική ώστε να συνειδητοποιήσουν όλοι οι δημοκρατικοί πολίτες -και εντάσσω σε αυτούς προφανώς και τους συντηρητικούς πολίτες- ποιες είναι οι πραγματικές επιδιώξεις της κυβέρνησης στο πεδίο των δημοκρατικών ελευθεριών και δικαιωμάτων, και δυστυχώς και στον ευαίσθητο χώρο της Παιδείας» είπε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος κάλεσε την κυβέρνηση να αναστείλει την ψήφιση του νομοσχεδίου όσο διαρκεί η πανδημία και επέπληξε την κυβέρνηση για την απαγόρευση των συναθροίσεων λέγοντας ότι προκαλεί την ένταση.

«Η υπεράσπιση της πανεπιστημιακής αστυνομίας, με την κυνική επίκληση στην περίοδο της χούντας, από τον υφυπουργό Παιδείας, Αγγ. Συρίγο, επιβεβαιώνει και το τι θέλει να επιβάλει η κυβέρνηση στα Πανεπιστήμια και το πώς θέλει να «προστατέψει» την αντιεκπαιδευτική πολιτική της, χτυπώντας τη συλλογική δράση των φοιτητών» αναφέρει η ΚΝΕ και προσθέτει:

«Όλα αυτά, σε συνδυασμό με την αστυνομική απαγόρευση των συγκεντρώσεων άνω των 100 ατόμων, λίγο πριν τις πανελλαδικές κινητοποιήσεις φοιτητών, μαθητών και εκπαιδευτικών την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου, αποδεικνύουν τον πανικό της κυβέρνησης απέναντι στα δίκαια αιτήματα των φοιτητών για απόσυρση του απαράδεκτου νομοσχεδίου Κεραμέως – Χρυσοχοΐδη και επαναλειτουργία των σχολών με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Αν η κυβέρνηση πιστεύει πως θα ξεμπερδέψει με τους φοιτητές και τις δίκαιες διεκδικήσεις τους, είναι βαθιά γελασμένη! Αύριο, στα φοιτητικά συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα, θα δώσουν την απάντησή τους, σπάζοντας τις απαγορεύσεις στην πράξη!».

Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στην αυριανή κινητοποίηση απευθύνει η νεολαία του ΜέΡΑ25 τονίζοντας ότι «ο αυταρχικός κατήφορος και η προσπάθεια για διεύρυνση των ταξικών φραγμών στην εκπαίδευση, δε θα περάσουν».

Ενώ σε ότι αφορά τις δηλώσεις του υφυπουργού Παιδείας για την πανεπιστημιακή αστυνομία το ΜέΡΑ25 σχολίασε: «Ο κ. Άγγελος Συρίγος παραπέμπει στο 1969 και την χούντα για να υποστηρίξει πως δεν είναι η πρώτη φορά που θα υπάρξει πανεπιστημιακή αστυνομία! Οι πραγματικές προθέσεις της Κυβέρνησης λοιπόν, διαρκώς ξεδιπλώνονται, ο αυταρχισμός τους και η δημοκρατική εκτροπή όμως δεν θα περάσει».

Στο μεταξύ, επιχείρημα για όσους αντιδρούν στα κυβερνητικά μέτρα και ιδίως στην ίδρυση πανεπιστημιακής αστυνομίας έχει γίνει και η ανακοίνωση των εργαζομένων του πανεπιστημίου της Οξφόρδης που διευκρινίζει ότι η φύλαξη του εν λόγω πανεπιστημίου δεν γίνεται από ειδικό αστυνομικό σώμα αλλά από το προσωπικό του ιδρύματος, ενώ εκφράζει την αλληλεγγύη του στους Έλληνες που αντιτίθεται στην ίδρυση ειδικής πανεπιστημιακής αστυνομίας.

Oxford UCU passed a motion at a general meeting on the proposal of the Greek government to create a special university police force for Greek universities. [1/6] pic.twitter.com/5jQJmSYlQ4

— Oxford UCU (@OxfordUCU) January 26, 2021