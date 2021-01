To Battle of the couples έρχεται σύντομα στο νέο πρόγραμμα του Alpha με πρόσωπα έκπληξη. Ο Παναγιώτης Βασιλάκος συμφώνησε με την παραγωγή για την παρουσίαση του νέου ριάλιτι, ενώ στη θέση της coachτων ζευγαριών θα βρίσκεται η Σάσα Σταμάτη.

Η γνωστή παρουσιάστρια και δημοσιογράφος βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, όπου και αποκάλυψε όλο το παρασκήνιο, πίσω από τη νέα της συνεργασία.

«Εμένα, δεν με ενδιέφερε ποιος θα παρουσιάζει. Προσαρμόζομαι εγώ όποιος και να είναι. Είχα καταλάβει όμως ότι ο Alpha θα έκανε την ανατροπή. Δεν γνώριζα ποιος θα το παρουσιάσει. Την ώρα που υπέγραφα μου το είπανε», ανέφερε.

Η Σάσα Σταμάτη, μάλιστα, περιέγραψε την πρώτη της συνάντηση με τον Παναγιώτη Βασιλάκο.

«Συναντηθήκαμε την περασμένη εβδομάδα. Πώς είμαι εγώ; Καμιά σχέση το παιδί. Ήταν ευγενικός, χαμογελαστός, ήρεμος, μιλούσε στον πληθυντικό σε όλους. Αλλά επειδή μπορώ να κρίνω… δεν είναι… ψευτοκαλός. Είναι όντως αληθινός και καλός. Αυτό εισέπραξα εγώ».

