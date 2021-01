Μετά την φαντασμαγορική παρουσία τους στα Madwalk 2020 η σειρά 5226 δια χειρός Celia Kritharioti μονοπώλησε το ενδιαφέρον του κοινού και έγινε αμέσως talk of the town.

«Staying in is the new hanging out»

Mε το σύνθημα, «Staying in is the new hanging out», το catwalk πλημμύρισε νιότη, ομορφιά, hoodies και κορίτσια και αγόρια για μάτιασμα. Η pret a porter 5226 by Celia Kritharioti, εμπνέεται από το μάτι και την θετική του ενέργεια, η οποία είναι απαραίτητη όσο ποτέ άλλοτε. Ένα μπουκέτο πανέμορφα κορίτσια και αγόρια, φοράνε τα πιο όμορφα και comfy hoodies με κεντημένα evil eyes. Η συλλογή απογειώθηκε και φάνηκε να αναδεικνύεται κατά τη διάρκεια του MadWalk 2020.

Υπό τους ρυθμούς του αγαπημένου τραγουδιστή Αναστάσιου Ράμμου, ο οποίος εμφανίστηκε on stage με το τραγούδι, «Waterlmelon sugar» high, συνόδευσε το catwalk 5226 by Celia Kritharioti που φέτος είχε άρωμα GNTM!

To GNTM φοράει τα μοδάτα hoodies 5226 by Celia Kritharioti

Ο Αιμιλιάνο, ο Ανδρέας και ο Έντουαρντ ανέδειξαν τις δημιουργίες της σχεδιάστριας, ενώ οι ανοιχτές ζακέτες που άφηναν ακάλυπτους τους καλοσχηματισμένους κοιλιακούς τους έδωσαν μια επιπλέον σέξι νότα στην επίδειξη.

Tα hoodies είναι η πιο cool φετινή τάση, τα αγαπάμε γιατί είναι άνετα, ζεστά και μπορούμε να τα φοράμε όλες τις ώρες της ημέρας. Και φυσικά, δεν χρειάζεται απαραίτητα να τα συνδυάσεις με τζιν ή κολάν, αλλά μπορείς να το βάλεις ακόμη και με μια sexy mini φούστα, αναλόγως το look που προτιμάς.

Η συλλογή 5226 Stay home by Celia Kritharioti περιλαμβάνει άνετες, βελούδινες, βαμβακερές φόρμες και hoodies σε όλες τις αποχρώσεις, μια σειρά σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές, ανεπιτήδευτα κομψή για να είσαι πάντα on-trend. Από μια τέτοια συλλογή δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα ζεστά κασκόλ, τα σκουφιά αλλά και το must item της εποχής, μοντέρνες μάσκες για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας.

Τα κομμάτια από τη υπέροχη κολεξιόν 5226 θα τα βρείτε αποκλειστικά στο eshop.

Οι δημιουργίες του διάσημου ελληνικού οίκου καταφέρνουν να εντυπωσιάζουν σε κάθε show, εκπροσωπώντας επάξια την ποιότητα τους, που είναι και το συνώνυμο του Celia Kritharioti Couture. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Celia Kritharioti.

Δείτε την φαντασμαγορική πασαρέλα εδώ