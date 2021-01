Σημαίες και σύμβολα με ρατσιστικό περιεχόμενο, «λευκής υπεροχής» και εξτρεμιστικών ομάδων «πρωταγωνίστησαν» την Τετάρτη στο Καπιτώλιο, κατά την εισβολή των οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι εικόνες αυτές χτίζουν τα προφίλ των ατόμων που επέλεξαν να λάβουν μέρος σε μια από τις μαύρες στιγμές της δημοκρατίας των ΗΠΑ – από ορκισμένους οπαδούς του Τραμπ μέχρι ακροδεξιούς που έκαναν εμφανή τις μισαλλόδοξες πεποιθήσεις τους τόσο με τα σύμβολα που έφεραν, όσο και με τις πράξεις τους.

Η ανάμειξη των συγκεκριμένων ομάδων είναι ένα ζήτημα για το οποίο οι ειδικοί σε θέματα εξτρεμισμού και μίσους δείχνουν ιδιαίτερη ανησυχία.

Η γκιλοτίνα

White supremacy is so normalized that no one is talking about the HUGE gallow and noose that was erected at the capitol without interference. pic.twitter.com/Ai1AFpg8kP — RustinBrother (@HarrisonGuy) January 9, 2021



Ενώ η θηλιά από μόνη της χρησιμοποιείται συχνά ως μορφή φυλετικού εκφοβισμού, ο Mark Pitcavage, ιστορικός και ειδικός στον εξτρεμισμό με το Anti-Defamation League, λέει στο CNN ότι πιστεύει σε αυτό το πλαίσιο οι αγχόνες προτείνουν τιμωρία για διάπραξη… προδοσίας.

«Υποδηλώνει ότι οι εκπρόσωποι και οι γερουσιαστές που ψηφίζουν για να πιστοποιήσουν τα εκλογικά αποτελέσματα, και πιθανώς ο Αντιπρόεδρος Πενς, διαπράττουν προδοσία και πρέπει να δικάζονται και να απαγχονίζονται», εξηγεί.

Αυτή η ρητορική προδοσίας παρατηρήθηκε σε ακροδεξιά μηνύματα τις ημέρες πριν από την διαδήλωση.

Three Percenters

Το Three Percenters (επίσης γνωστό ως III% ers, 3% ers ή Threepers) είναι μια παραστρατιωτική οργάνωση στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι αντικυβερνητικοί εξτρεμιστές.

Όπως και άλλοι στο κίνημα της πολιτοφυλακής, το Three Percenters θεωρεί ότι υπερασπίζεται τον αμερικανικό λαό ενάντια στην τυραννική κυβέρνηση.

«Επειδή αρκετά μέλη της παραστρατιωτικής οργάνωσης υποστηρίζει έντονα τον Τραμπ, τα τελευταία χρόνια οι 3% ers δεν ήταν τόσο ενεργά στην αντίθεση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και στράφηκαν σε άλλους »αντιπάλους», συμπεριλαμβανομένων των αριστερών / αντιπάλων, των μουσουλμάνων και των μεταναστών», σύμφωνα με το ADL.

«Απελευθερώστε το Κράκεν»

Η σημαία παραπέμπει στα σχόλια του πρώην δικηγόρου του Trump, Σίντνεϊ Πάουελ, ότι πρόκειται να «απελευθερώσει τον Κράκεν». Η Πάουελ ισχυρίστηκε ψευδώς ότι είχε στοιχεία που θα διέλυε την «ιδέα» ότι ο Τζο Μπάιντεν κέρδισε την προεδρία.

Το «Κράκεν», ένα τεράστιο θαλάσσιο πλάσμα από τη σκανδιναβική λαογραφία, έχει μετατραπεί σε meme σε κύκλους που πιστεύουν ότι οι εκλογές ήταν στημένες. Το Κράκεν, λένε, είναι μια κρυφή απόδειξη ότι υπήρξε νοθεία. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η συνωμοσία QAnon και οι ιστότοποι #ReleaseTheKraken έχουν διαδώσει αρκετά fake news.

Το «ΟΚ»

Oh sure, everyone was just flashing the “ok” sign down at the capitol. The body cam footage does not make this situation look any better. pic.twitter.com/nEEamsnNYk — Number 1 Sarah (@sarahbthinking) July 6, 2020

To σύμβολο «ΟΚ» που σχημάτιζαν ορισμένοι «διαδηλωτές» έξω από το Καπιτώλιο έχει συμπεριληφθεί στην λίστα των συμβόλων του μίσους.

Ουσιαστικά πρόκειται για τον σχηματισμό των γραμμάτων W και P, σχηματίζοντας έτσι την λέξη «white power».

Η σημαία του… Κεκιστάν

Το Κεκιστάν είναι μια φανταστική χώρα που δημιουργήθηκε από τους χρήστες του 4chan και έγινε πολιτικό μιμίδιο και διαδικτυακό κίνημα.[30] Το όνομα προέρχεται από την λέξη «κεκ» και την κατάληξη «-σταν» που σημαίνει «σπίτι» στη Περσική γλώσσα και είναι οι κατάληξη των ονομάτων χωρών της Κεντρικής Ασίας. Οι κεκιστανοί όπως αποκαλούν τον εαυτό τους δηλώνουν ότι είναι shitposters (άτομα που δημοσιεύουν προσβλητικά σχόλια και περιεχόμενο χαμηλής ποιότητας στο διαδίκτυο) και πολέμιοι της πολιτικής ορθότητας.

Οι αυτοαποκαλούμενοι κεκιστανοί έχουν δημιουργήσει ένα είδος μυθολογίας όπου το φανταστικό κράτος τους, το αρχαίο βασίλειο του Κεκιστάν, απειλείται από την εισβολή του «Normistan» και του «Cuckistan». Μέλη του κινήματος υποστηρίζουν ότι αν πάνω από 10,000 άτομα δηλώσουν την εθνικότητα τους ως «Κεκιστανοί» στην απογραφή του Ηνωμένου Βασιλείου το 2021, θα μπορέσει να γίνει επίσημη εθνικότητα της Βρετανίας.

Η σημαία του Κεκιστάν (Βασισμένη στην πολεμική σημαία της Ναζιστικής Γερμανίας, όπου το κόκκινο χρώμα αντικαταστάθηκε με πράσινο, ο σιδηρούς σταυρός με ένα τριφύλλι, το έμβλημα του 4chan και η σβάστικα με την λέξη «ΚΕΚ») άρχισε να χρησιμοποιείται από ακτιβιστές της εναλλακτικής δεξιάς σε διαδηλώσεις εναντίων της πολιτικής ορθότητας και υπέρ της ελευθερίας του λόγου, όπως οι διαδηλώσεις στο Μπέρκλι της Καλιφόρνια το 2017.

At the Capitol today: the Kekistan flag, intentionally similar to a nazi flag. A meme…used by the alt-right pic.twitter.com/pE4daf1oJK — ☮ Charlie ✧*:・゚ (@Iexistsomehow) January 6, 2021

Overt white nationalists were present at the Capitol yesterday. I personally saw two people waving Kekistan flags. Kekistan is a fictional white ethnostate created by the alt-right. It’s flag is designed to emulate the Nazi battle flag. 2/ pic.twitter.com/vM6L8kXONy — Lindsay Ayling (@AylingLindsay) January 7, 2021

Οι Oath Keepers

.@ACInvestigates reports for @frontlinepbs that members of the Oath Keepers participated the Capitol siege. Here are some of their members posing for a photo op in Berkeley, CA on April 27, 2017. (Photos by me.) https://t.co/Y02nTTkuYa pic.twitter.com/PiRefyrpaS — Brian Krans (@citizenkrans) January 9, 2021



Πρόκειται για μια ακροδεξιά ομάδα υποστηρικτών του Τραμπ που στόχο έχει την… υπεράσπιση της χώρας και του συντάγματος.

Η ομάδα προσπαθεί να στρατολογήσει κυρίως στρατιωτικούς και αστυνομικούς.

Ο αρχηγός τους έχει δημιουργήσει τεράστιες θεωρίες συνωμοσίας κατηγορώντας τους Δημοκρατικούς ότι έκλεψαν στις εκλογές.

Μάλιστα η ομάδα είχε απειλήσει πως αν κριθεί απαραίτητο να ασκήσουν βία, όπως δήλωσαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης με τον ακροδεξιό Alex Jones.

Η σημαία της Συνομοσπονδίας

Η σημαία υπήρξε πάντα σύμβολο υποστήριξης της δουλείας. Μετά τον Β ‘Παγκόσμιο Πόλεμο, έγινε ένα εξέχον σύμβολο των νόμων Jim Crow (σ.σ. τοπικοί νόμοι που επέβαλαν φυλετικό διαχωρισμό στις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες) και του διαχωρισμού.

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι είναι ένα δημοφιλές σύμβολο μεταξύ των υπερασπιστών της λευκής υπερχοής – ακόμη και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.

America First

Seen today outside the capitol: a man carrying a flag with white nationalist Nicholas Fuentes’ «America First» logo. Fuentes’ «Groyper» movement has been one of the rising groups pushing far-right politics into the mainstream nationwide. pic.twitter.com/FU113yWf0v — Borwin (@Borwin10) January 3, 2021

Πρόκειται για το logo της ραδιοφωνικής εκπομπής του Nick Fuentes, ενός ακροδεξιού πολιτικού σχολιαστή και podcaster.

Ήταν YouTuber προτού το κανάλι του ανασταλεί οριστικά τον Φεβρουάριο του 2020 λόγω παραβίασης της πολιτικής ρητορικής μίσους του YouTube.

Σύμφωνα με το CNN, ο ίδιος παρευρέθηκε στη διαδήλωση, όμως ο φωτογραφικός φακός δεν κατάφερε να τον απαθανατίσει.

Το «America First» ήταν επίσης ένα σύνθημα που χρησιμοποίησε ο Πρόεδρος Τραμπ στην περιγραφή της εξωτερικής του πολιτικής. Η υιοθέτησή του επικρίθηκε από το ADL, το οποίο ανέφερε ότι είχε αντισημιτική χρήση προσπαθώντας να κρατήσει τις ΗΠΑ έξω από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Αντισημιτικά και ναζιστικά σύμβολα

Έξω και μέσα στο Καπιτώλιο ορισμένοι διαδηλωτές φορούσαν μπλούζες οι οποίες έφεραν την φράση «Camp Auschwitz» ή «6MWE» (6 Million Weren’t Enough), δηλαδή τα έξι εκατομμύρια δεν ήταν αρκετά, παραπέμποντας τη γενοκτονία των Εβραίων από τους Ναζί.

Κάτω από το «Camp Auschwitz» φαίνεται η φράση «Work brings freedom» ή όπως είναι περισσότερο γνωστό και ως «Arbeit macht frei» το οποίο συναντάμε έξω από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ναζί.

Trump’s actual political philosophy was always fairly indeterminable. Which allowed a wide range of people to project their political fantasies onto him. (6MWE means ‘6 million wasn’t enough’ btw) pic.twitter.com/QVxHntPdUG — Stephen Mangan (@StephenMangan) January 9, 2021