Την οργή του επιχειρηματικού κόσμου προκάλεσε η παράταση του lockdown μέχρι και τις 18 Ιανουαρίου.

Μπορεί η επιτροπή του υπουργείου Υγείας για τον κοροναϊό να έδωσε το «πράσινο φως» για την επανέναρξη της δια ζώσης εκπαίδευσης σε δημοτικά, νηπιαγωγεία και βρεφονηπιακούς σταθμούς, πλην όμως εισηγήθηκε την παράταση της αναστολής λειτουργίας του λιανεμπορίου για μία ακόμη εβδομάδα.

Η παράταση του lockdown «ψαλίδισε» τις ελπίδες του εμπορικού κόσμου για ανάκαμψη του λιανεμπορίου καθώς από την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου ξεκινούν και οι χειμερινές εκπτώσεις.

Οκτώ εβδομάδες από την ενεργοποίηση των περιοριστικών μέτρων τον Νοέμβριο και με εξαίρεση τις ημέρες των γιορτών που τα καταστήματα λειτούργησαν με το μοντέλο click away θεωρείται λίγο χρονικό διάστημα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και καταστήματα να αυξήσουν τα έσοδά τους.

Ο αιφνιδιασμός της αγοράς εν μέσω lockdown

Η αγορά αιφνιδιάστηκε από την απόφαση της κυβέρνησης για παράταση του lockdown καθώς οι επιχειρήσεις περίμεναν να ανοίξουν στις 11 Ιανουαρίου είτε με το μοντέλο click away, είτε με το click in shop – δηλαδή αγορές με ραντεβού στο κατάστημα.

Οι έμποροι καλούνται για – τουλάχιστον – μία εβδομάδα να κρατήσουν κατεβασμένα τα ρολά στα καταστήματά τους.

O πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Γιώργος Καρανίκας αναφέρει ότι «πρέπει όλοι οι αρμόδιοι να καταλάβουν ότι πίσω από τα κατεβασμένα ρολά των εμπορικών καταστημάτων εκτυλίσσονται πλέον σοβαρά επιχειρηματικά και οικογενειακά δράματα που θα φανούν τους αμέσως επόμενους μήνες. Η απαξίωση των εμπορευμάτων και των ίδιων των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων, η πλήρης απορρύθμιση της αγοραστικής κίνησης και των καταναλωτικών συνηθειών και η συσσώρευση τεράστιων οφειλών, οδηγούν σε εργαλειοποίηση της πανδημίας και σε βίαιη αναδιάρθρωση της αγοράς προς όφελος των ισχυρών πολυεθνικών και των εγχώριων αλυσίδων. Για να μείνουν όρθιες, οι μικρές και μεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις μπορούν και πρέπει άμεσα να λειτουργήσουν, προασπίζοντας ταυτόχρονα το ύψιστο αγαθό της δημόσιας υγείας, όπως πράττουν απαρέγκλιτα από την έναρξη της υγειονομικής κρίσης».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά (ΕΒΕΠ) και του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής (ΠΕΣΑ), Βασίλης Κορκίδης μιλώντας στον in. gr τόνισε ότι «η δυσάρεστη αναβολή της “επαναλειτουργίας” με τη μέθοδο του click away και η απομάκρυνση της εφαρμογής του “click in shop” στο οποίο η αγορά είχε εναποθέσει τις ελπίδες της για τη περίοδο των εκπτώσεων είναι προφανές ότι θα δυσχεράνει περαιτέρω την ανάταξη της κατανάλωσης και άρα την ανάκαμψη της οικονομίας. Διαπιστώσαμε, πως το “click away” στις γιορτές, έδωσε ότι μπορούσε να δώσει, με τρείς στους δέκα καταναλωτές να το επιλέγουν, με συνολικά 35.000 επισκέψεις καθημερινά και με τις μικρές επιχειρήσεις να κάνουν κατά μ.ο. το 15% του συνήθους ημερήσιου τζίρου τους, ενώ οι μεγαλύτερες κατά μ.ο. 35%. Η επαναφορά λοιπόν του click away και της μετεξέλιξης του σε click in shop στο λιανεμπόριο, σε συνδυασμό με την έναρξη των χειμερινών τακτικών εκπτώσεων στις 11 Ιανουαρίου, θα έδινε μία ακόμα ευκαιρία, ώστε να αποφευχθεί ένα εαρινό κύμα λουκέτων και συνακόλουθα, απωλειών σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας. Ο χειμερινός εκπτωτικός τζίρος τα τελευταία 10 χρόνια της κρίσης κυμαίνεται από 4,5 έως 5,5 δισ. ευρώ, ενώ το 2020 με 5,3 δις ευρώ είχε παρουσιάσει ετήσια αύξηση με 8% τον Ιανουάριο και 4,5% τον Φεβρουάριο. Οι αντοχές και οι δυνάμεις μας δοκιμάζονται πολύ σκληρά από τη ψυχολογική και οικονομική κόπωση της νέας παράτασης του lockdown. Οι χειμερινές εκπτώσεις, υπό άλλες προϋποθέσεις, θα μπορούσαν να προσφέρουν ένα σωσίβιο επιβίωσης σε πολλές πληττόμενες επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου και να αποτρέψουν τον κίνδυνο πτωχεύσεων και ανεργίας. Είναι απαραίτητο εντός της επόμενης εβδομάδος να υπάρξει από τη κυβέρνηση μια αναθεώρηση της εξισορρόπησης του επιδημιολογικού και του οικονομικού φορτίου».

«Καμπανάκι» για αύξηση κρουσμάτων αν ανοίξει το λιανεμπόριο

Συναγερμός έχει σημάνει στους ειδικούς για το γιορτινό αποτύπωμα της διασποράς. Οι εικόνες συνωστισμού τα Θεοφάνια από μερίδα πολιτών, ανησυχεί τους ειδικούς, που τρέμουν μην τυχόν συμβεί στην Αττική αυτό που συνέβη το φθινόπωρο στην Θεσσαλονίκη.

Τα στοιχεία που φτάνουν καθημερινά στα χέρια τους δείχνουν ότι τα κρούσματα θα ανέβουν τις επόμενες μέρες.

Ο καθηγητής Παθολογίας, Χαράλαμπος Γώγος επεσήμανε ότι δεν έχει αποφασιστεί ακόμα πότε θα ανοίξει το λιανεμπόριο, τα κομμωτήρια και οι υπόλοιπες δραστηριότητες.

«Δεν θα ανοίξει το λιανεμπόριο ακόμα. Δεν υπάρχουν εισηγήσεις για συγκεκριμένες ημερομηνίες. Τίποτα δεν έχει αποφασιστεί για τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Αλλάζει πολύ εύκολα η επιδημιολογική εικόνα.»

Το επόμενο θέμα για επανεξέταση είναι το άνοιγμα της Γ’ Λυκείου, επεσήμανε ο κ. Γώγος και προσέθεσε ότι θα συζητηθεί την άλλη βδομάδα. «Τον Γενάρη θα πάμε με ήπια βήματα», τόνισε μιλώντας στον ΣΚΑΙ.

Με μελανά χρώματα περιέγραψε το σκηνικό, σε περίπτωση μαζικού ανοίγματος τόσο της αγοράς όσο και των υπόλοιπων βαθμίδων της εκπαίδευσης και ο Καθηγητής Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Μηχανικής, Δημοσθένης Σαρηγιάννης.

Ο κ. Σαρηγγιάννης εξήγησε, μιλώντας στο ΣΚΑΙ, ότι αν ανοίξουν το λιανικό εμπόριο και τα γυμνάσια ταυτόχρονα θα έχουμε μεγαλύτερα διασπορά και μπορεί να φτάσουμε τα 2.000 κρούσματα τη μέρα. Αυτό, όπως τόνισε, δεν θα το αντέξει το σύστημα υγείας.

«Αυτό θα είναι η αρχή του τρίτου κύματος, το οποίο αν το αφήναμε να εξελιχθεί, τέλος Μαρτίου θα βλέπαμε την κορύφωση».

Τι ισχύει από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου

Η κυβέρνηση αποφάσισε την παράταση των απαγορεύσεων κατά μία εβδομάδα, γεγονός που σημαίνει ότι:

– Από τη Δευτέρα και για επτά ημέρες παραμένει σε ισχύ η αναστολή λειτουργίας του λιανεμπορίου, καθώς και κομμωτηρίων, βιβλιοπωλείων και υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής, συμπεριλαμβανομένης της περιποίησης νυχιών.

– Παρατείνεται επίσης η απαγόρευση του κυνηγιού και του ψαρέματος.

– Όσον αφορά τους χώρους λατρείας, παρατείνεται το υφιστάμενο καθεστώς, δηλαδή τέλεση λειτουργιών και κάθε είδους θρησκευτικής τελετής χωρίς την παρουσία πιστών. Η ατομική λατρεία είναι δυνατή παρεμπιπτόντως, δηλαδή στο πλαίσιο άλλης επιτρεπόμενης μετακίνησης.

– Συνεχίζεται η υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό, ενώ τα δικαστήρια εξακολουθούν να λειτουργούν με περιορισμένες δραστηριότητες.