Ούτε στα πιο τρελά τους όνειρα δεν μπορούσαν να φανταστούν τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων και όσοι βρίσκονταν στη χθεσινή -τυπική- συνεδρίαση για την επικύρωση της εκλογικής νίκης του Τζο Μπάιντεν στο Καπιτώλιο, τις καταστάσεις που θα ακολουθούσαν.

Η εισβολή των φανατισμένων και «τυφλωμένων» οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ στον ναό της αμερικανικής Δημοκρατίας τους βρήκε μέσα στην αίθουσα συνεδριάσεων, να προσπαθούν να κρυφτούν.

Μια από αυτούς, το Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, η δημοκρατική Άννι Κούστερ, έσπασε τη σιωπή της μιλώντας για τα όσα τραγικά έζησε το απόγευμα της Τετάρτης (ώρα ΗΠΑ).

«Προσπαθούσαμε να κρυφτούμε πίσω από τον τοίχο των θεωρείων» είπε μιλώντας στο CNN. «Προσπαθούσα να σιγουρευτώ ότι όλοι οι συναδέλφοί μου είναι ασφαλείς, να τους οδηγήσω πίσω από το κιγκλίδωμα. Φοβήθηκα για τη ζωή μου» συνέχισε, εξιστορώντας τις στιγμές που δεν θα μπορέσει ποτέ να ξεχάσει.

«Μας είπαν να χρησιμοποιήσουμε τις μάσκες αερίου που βρίσκονται κάτω από τα καθίσματα και έπρεπε να ανακαλύψουμε όλο το μήκος των θεωρείων» είπε. «Λίγο αφότου έφυγα, ακούστηκε η σφαίρα που έσπασε το παράθυρο και μέσα σε λίγα λεπτά, είχαν παραβιάσει την πόρτα και ήταν στο θάλαμο» συμπλήρωσε.

«Φοβήθηκα ότι θα είχαμε πολλές απώλειες. Εάν είχαν αυτόματα όπλα θα μπορούσαν να είχαν σκοτώσει εκατοντάδες μέλη του Κογκρέσου» τόνισε.

«Αυτή ήταν κυριολεκτικά η απειλή από μέσα. Και γνωρίζετε, προστατεύουμε την πρώτη μας τροπολογία και το δικαίωμα συγκέντρωσης. Δεν θα ήταν ασυνήθιστο να έρθουν και να παρουσιάσουν την άποψή τους, όμως αυτοί ήταν τρομοκράτες. Αυτοί ήταν κακοποιοί. Αυτά ήταν επικίνδυνα άτομα» κατέληξε.

“I was fearful for my life, and trying to protect my colleagues.”@RepAnnieKuster describes what it was like when pro-Trump rioters stormed the US Capitol.

“…these were terrorists. These were thugs. These were dangerous people.”https://t.co/SGWkw8sZXr pic.twitter.com/xcTinIX3DB

— New Day (@NewDay) January 7, 2021