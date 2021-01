Οριστικό και μάλλον αμετάκλητο φαίνεται να είναι το τέλος της κόντρας που υπήρχε για δεκαετίες ανάμεσα στις τραγουδίστριες Άννα Βίσση και Δέσποινα Βανδή, αφού οι δυο τους πλέον δείχνουν αγαπημένες.

Μετά την κοινή τηλεοπτική εμφάνισή τους στον τελικό του Just The 2 Of Us, πλέον έχουν γίνει φίλες στα social media, ανταλλάσσουν ευχές, ευχαριστώ και φιλοφρονήσεις και τώρα είδαμε τη Δέσποινα Βανδή να ετοιμάζει το πρωτοχρονιάτικο γεύμα της, ακούγοντας ένα κομμάτι της Άννας Βίσση.

Συγκεκριμένα, η Δέσποινα Βανδή, έκανε χθες ρεβεγιόν παρέα με λίγους αλλά καλούς φίλους, ανάμεσα στους οποίους ήταν και η Μαρία Μπακοδήμου και ο Κώστας Καπετανίδης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Despina Vandi (@desp1navandi)

Μάλιστα ενώ μαγείρευαν στην κουζίνα ακουγόταν το τραγούδι της Άννας Βίσση «Σεντόνια», η Δέσποινα Βανδή σε ένα selfie video που κοινοποίησε, φαίνεται να τραγουδάει σε μεγάλα κέφια μαζί με την παρέα της το γνωστό σουξέ.

Δείτε την ανάρτηση εδώ