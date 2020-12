Στις 15 και 16 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το «22nd Capital Link Invest in Greece» Forum: «Greece – Looking Ahead With Confidence» ως ψηφιακό συνέδριο, σε συνεργασία με το New York Stock Exchange και μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες και Οργανισμούς.

Πρόκειται για ένα Διεθνές Συνέδριο για την Ελλάδα που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και μεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες.

Το Capital Link Invest in Greece Forum μέσα από την πορεία των 22 συναπτών ετών που διοργανώνεται, έχει επιδοθεί σε συστηματική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηματικό κοινό.

Η προσέλκυση επενδύσεων είναι κρίσιμης σημασίας για την επανέναρξη της οικονομίας. Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ σχετικά με τις 12 πρωτοβουλίες για τη στήριξη της οικονομίας, τις οποίες χαρακτήρισε ως «12 βήματα αυτοπεποίθησης», και «γέφυρες που θα περάσουν την Ελλάδα και τους Έλληνες από την υγειονομική και οικονομική αναταραχή στα ήρεμα νερά της προόδου και της ελπίδας», το Capital Link Invest in Greece Forum πραγματοποιείται στη κατάλληλη χρονική στιγμή για να μεταδώσει αυτό το μήνυμα σε ένα ευρύτερο και ιδιαίτερα στοχευμένο κοινό, να ενισχύσει το ενδιαφέρον και την εμπιστοσύνη των επενδυτών και να βοηθήσει στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Σε διάρκεια 2 ημερών, με 31 Ενότητες και 107 Ομιλητές, το Συνέδριο θα προβάλλει επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες σε κύριους κλάδους και τομείς της οικονομίας καθώς και το κυβερνητικό πρόγραμμα για τη στροφή της οικονομίας σε ένα νέο, βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο για την Ελλάδα του αύριο. Μίας οικονομίας με αυτοπεποίθηση: παραγωγικής, τεχνολογικά προηγμένης, καινοτόμου, εξωστρεφούς, έξυπνης και ανταγωνιστικής, γεγονός το οποίο διέψευσε τους απαισιόδοξους και προσέλκυσε την αναγνώριση των Ευρωπαίων εταίρων μας και τους επαίνους τους.

Για τη συμμετοχή στο Συνέδριο, είναι απαραίτητη η εγγραφή στο http://forums.capitallink.com/greece/2020/index.html

Ημέρα Ελλάδος – Αμερικής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης

Την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου, 2020, θα διεξαχθεί σε ψηφιακή μορφή ειδική εκδήλωση με τίτλο «Ημέρα Ελλάδος– Αμερικής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης», κατά τη διάρκεια της οποίας οι Ελληνικών συμφερόντων εταιρίες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης θα χτυπήσουν το “Closing Bell – καμπανάκι της λήξης των εργασιών” της Τρίτης, 15 Δεκεμβρίου, 2020, του NYSE-New York Stock Exchange. Η τελετή θα αναμεταδοθεί ζωντανά από όλα τα μεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωμένων Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα γεγονός με μέγιστη ακροαματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο.

ONE-ON-ONE συναντήσεις σε Ψηφιακή μορφή

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Συνέδριο θα παρέχει στους ξένους επενδυτές εκτεταμένη δυνατότητα επαφών μέσω one-on-one συναντήσεων με εισηγμένες και μη εταιρείες, καθώς επίσης και με τα μέλη της Ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας, που στη παρούσα συγκυρία θα πραγματοποιηθούν μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας. http://forums.capitallink.com/greece/2020/meetings.html

Η Ελληνική Αντιπροσωπεία θα απαρτίζεται από υψηλόβαθμα στελέχη της Κυβέρνησης, καθώς και από τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους επιχειρηματίες της αγοράς, οι οποίοι θα παρουσιάσουν στους Αμερικάνους Επενδυτές τις εξελίξεις και τις μεταρρυθμίσεις που αφορούν στην Ελληνική Οικονομία καθώς και τις ευκαιρίες του μέλλοντος. Στο Συνέδριο επίσης θα συμμετάσχουν υψηλόβαθμα στελέχη από τις μεγαλύτερες επενδυτικές Τράπεζες οι οποίες υποστηρίζουν το Συνέδριο, καθώς και άλλοι εμπειρογνώμονες της αγοράς.

Το Συνέδριο θα τιμήσουν με την παρουσία τους:

-Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης που θα απευθύνει το μήνυμα της Κυβέρνησης προς τους Επενδυτές

-Το Συνέδριο ανοίγουν η Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ κα. Αλέξάνδρα Παπαδοπούλου και ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα κ. Geoffrey Pyatt.

Τις εργασίες του συνεδρίου θα κλείσουν:

· O κ. John Paulson, President & Portfolio Manager – Paulson & Co.

· O κυβερνητικός εκπρόσωπος ΗΠΑ κ. Matthew Palmer, Deputy Assistant Secretary, European and Eurasian Affairs, U.S. Department of State

Στο φετινό Συνέδριο ο κάθε υπουργός θα κάνει μια ομιλία για τον τομέα του και στη συνέχεια θα ακολουθήσει πάνελ με εκπροσώπους μεγάλων εταιριών, τόσο Ελληνικών, όσο και Αμερικανικών που επενδύουν στην Ελλάδα.

Το Συνέδριο διοργανώνεται:

Σε συνεργασία με: New York Stock Exchange

SPONSORS:

Lead Sponsors : Η Citi και η Tsakos Energy Navigation είναι Κύριοι Χορηγοί του Συνεδρίου τα τελευταία 12 χρόνια.

Platinum Χορηγός: Piraeus Bank

Χρυσοί Χορηγοί: EY • Goldman Sachs • Nomura International

Μεγάλοι Χορηγοί: Alpha Bank • Libra Group • Milbank LLP • National Bank of Greece • NN Hellas • OTE Group of Companies • Reed Smith • Saplegal – A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm

Χορηγοί: Allen & Overy LLP • Athens Water Supply & Sewage Company (EYDAP) • AVIS Greece • AXIA Ventures Group • Cepal Hellas Financial Services S.A. • Eldorado Gold • Eurobank • Greek National Tourism Organization • Hellenic Petroleum • HSBC Greece • GT – GEK TERNA Group of Companies • Intrum Hellas • Jacobs • Karatzas & Partners • Lambadarios Law Firm • Lamda Development • Machas & Partners Law Firm • Orilina Properties REIC • PotamitisVekris • Prodea Investments • Public Power Corporation SA – Hellas • TEMES S.A • Trastor REIC

Υποστηρικτές Χορηγοί: Atlantic Bank / New York Community Bank • BrookStreet Equity Partners LLP • Elikonos Capital Partners • Enterprise Greece • EOS Capital Partners • Flott & Co. PC • Greek American Chamber of Commerce NJ/PA • Grivalia Management • Hellenic Republic Asset Development Fund • Mytilineos • OPAP SMERemediumCap

ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: Consulate General of Greece in NY • Athens Chamber of Commerce & Industry • Piraeus Chamber of Commerce & Industry • Economic Chamber of Greece • Hellenic Federation of Enterprises – SEV • AHEPA • AHEPA Delphi Chapter 25 • American Hellenic Institute (AHI) • Cyprus-US Chamber of Commerce • European American Chamber of Commerce, New York • European Financial Management Association (EFM) • EMBCA • Endeavor • Greek American Chamber of Commerce NJ/PA • Greek Energy Forum • Hellenic American Chamber of Commerce • Hellenic American Women’s Council (HAWK) • Hellenic American Bankers Association – HABA • Hellenic Bank Association • Hellenic Bankers Association UK • Hellenic Fund and Asset Management Association • Hellenic Lawyers Association • Leadership 100 • The Hellenic Initiative

MEDIA PARTNERS: Antenna • Antenna Satellite • AllAboutShipping.co.UK • Anamniseis • Banking News • Cosmos FM 91.5 NY • Εθνικός Κήρυξ – The National Herald • efoplistesnews.gr • Greek Reporter • Hellas Journal By Mignatiou.Com • Hellenic News of America • Hellenic DNA, Digital News America • KATHIMERINI • KATHIMERINI English Edition – The New York Times International • NGTV • Oikonomiki Epitheorisi – Greek Business File • World Energy News