Μια νέα ανακάλυψη έγινε η οποία δημιούργησε ιδιάζουσες εντυπώσεις σχετικά με ένα ψάρι, το οποίο ενδέχεται να έζησε κατά την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Μια 81χρονη πέρκα ανακάλυψαν οι επιστήμονες ανοιχτά των ακτών της Δυτικής Αυστραλίας.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, είναι το γηραιότερο τροπικό ψάρι στον κόσμο, καθώς γεννήθηκε το 1939! Έχει «ζήσει», δηλαδή, τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και χρονικά πρόλαβε και τις μάχες μεταξύ ΗΠΑ και Ιαπωνίας, στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Το ψάρι ανήκει στην οικογένεια των «λουτιανιδών». Η αγγλική ονομασία είναι midnight snapper και η επιστημονική του ονομασία Macolor macularis.

Η ανακάλυψη του ψαριού, σύμφωνα με τις πηγές του CNN, δεν έγινε τυχαία, αλλά συνιστούσε μια επιστημονική μελέτη που ήθελε να καταγράψει το ποσό διαβίωσης των ψαριών του κοραλλιογενούς υφάλου.

Η 81χρονη πέρκα προστέθηκε τώρα σε μια ομάδα μόλις 10 ακόμη «υπερήλικα» ψάρια, καθώς τα υπόλοιπα 10 ξεπερνάνε σε ηλικία τα 60 έτη.

A midnight snapper caught off the coast of Western Australia is old enough to have lived through World War II https://t.co/0IzDzIOWKk

— CNN (@CNN) December 3, 2020