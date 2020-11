Από το ντεμπούτο του Keeping Up With The Kardashians, το reality show έδωσε στους θαυμαστές του πρόσβαση στο δράμα της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένων μερικών επικών τσακωμών.

Κατά τη διάρκεια 20 σεζόν, οι θαυμαστές έχουν παρακολουθήσει μερικές από τις πιο συγκλονιστικές φιλονικίες. Το KUWTK μπορεί να σταματά να φιλοξενείται στις τηλεοπτικές οθόνες, αλλά οι εικονικοί τσακωμοί είναι εδώ για να μείνουν.

Kim Vs Khloé: «Μη γίνεσαι γ#$%#%α αγενής»

Στη σεζόν 2, η Kim δίνει την πρώτη από πολλές εικονικές μάχες.

Αφού ξεσπάσει ένας τσακωμός με φωνές στην αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, η Kim προσπαθεί να αντιμετωπίσει την Khloé.

Καθώς η Kim μπαίνει στο διαμέρισμα, η Khloé χτυπά την πόρτα στο πρόσωπό της. Η Kim έπειτα φωνάζει «μη γίνεσαι γ#$$%@@ αγενής» πριν χτυπήσει την Khloé με την τσάντα της.

Kim Vs Kourtney: «Είναι η λιγότερο ενδιαφέρουσα για να την κοιτάξει κάποιος»

Κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της σεζόν 15 του KUWTK, η Kim πέταξε μια ακόμη προσβολή στην Kourtney.

Όταν η Kourtney διαμαρτύρεται για τον προγραμματισμό της Χριστουγεννιάτικης φωτογράφησης της οικογένειας Kardashian, η Kim χάνει την ψυχραιμία της, «Χρειάζομαι την Kourtney να μην είναι τόσο ενοχλητική με ένα ραβδί πάνω της, σα να ασχολείται με το όλο γ#$@!$ εγχείρημα , επειδή δεν το κάνει. Είναι η λιγότερο συναρπαστική που βλέπεις»

Khloé Vs Kourtney: Επιλογές επίπλων

Κατά τη διάρκεια της σεζόν 15 του KUWTK, οι εντάσεις ήταν υψηλές μεταξύ των αδελφών.

Η Kourtney ερωτά την Khloé σχετικά με τις επιλογές των επίπλων της και τις αποκαλεί αηδιαστικές. Ήδη εκνευρισμένη, η Khloé αντεπιτίθεται, αποκαλώντας τη σκύλα και μάλιστα απειλώντας: «πιστέψτε με – αν δεν ήμουν έγκυος, μάλλον θα σε έπνιγα στη γ#@:$! πισίνα».

Kim Vs Kourtney: Το πάρτι με θέμα το Candyland

Στην σεζόν 17 του KUWTK, οι Kourtney και Kim συζητούν για κοινό πάρτι γενεθλίων με θέμα τη Candyland (χώρα των γλυκών). Η Kim ζητά μια σειρά από δημοφιλείς καραμέλες, ενώ η Kourtney προσπαθεί με θέρμη για την παροχή υγιεινών, χωρίς χημικά γλυκών.

Η Kim δε θέλει να το ακούσει, «είναι ένα πάρτι με θέμα το Candyland! Ναι, αυτό είναι το πάρτι – Candyland. Δε βγαίνει εδώ χωρίς γλουτένη».

Kim Vs Kourtney: Εργασιακή ηθική

Στη σεζόν 18, η Kim και η Kourtney γίνονται και οι δύο βίαιες.

Μετά από μια συζήτηση για την έλλειψη εργασιακής ηθικής της Kourtney, εκείνη σηκώνεται και απειλεί, «θα σε γ$##@#!@ κυριολεκτικά». Οι δύο συνεχίζουν να ανταλλάσουν ροσβολές η μία για την άλλη, όπως «τι πηγαίνει λάθος με εσένα», «μη μου επιτίθεσαι ποτέ έτσι», «Ορκίζομαι στον Θεό ότι θα σε χτυπήσω στο πρόσωπό σου», « Κλείσε το γ#@!@! στόμα σου».

Ο τσακωμός με φωνές και προσβολές κλιμακώνεται γρήγορα σε μια σωματική αντιπαράθεση.