Οι πρώτες 120.000 δόσεις του CoronaVac, ενός εμβολίου κατά της COVID-19 που αναπτύχθηκε από την κινεζική εταιρεία Sinovac Biotech και υποβάλλεται σε δοκιμές στη Βραζιλία, έφθασαν στο διεθνές αεροδρόμιο του Σάο Πάολο, ανέφερε η κυβέρνηση του κρατιδίου.

Οι δόσεις θα αποθηκευτούν σε αποθήκη η τοποθεσία της οποίας δεν έχει ανακοινωθεί, καθώς η πολιτεία αναμένει έγκριση για χρήση στη Βραζιλία από την εθνική ρυθμιστική αρχή, γνωστή ως Anvisa.

Το φορτίο, που έφθασε σε επτά κοντέινερ-ψυγεία, αποτελεί μέρος μιας παρτίδας έξι εκατομμυρίων δόσεων που εισάγονται από την Κίνα έτοιμες για χρήση τον Ιανουάριο.

Οι αρχές του Σάο Πάολο δεν έχουν καταρτίσει χρονοδιάγραμμα για τη διανομή του εμβολίου. Σε συνεντεύξεις Τύπου τις τελευταίες ημέρες η κυβέρνηση ανέφερε πως οι κλινικές δοκιμές Φάσης 3 που αποτιμούν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του εμβολίου συνεχίζονται στη Βραζιλία, την Ινδονησία και την Τουρκία.

Δεν αναμένεται να χορηγηθεί έγκριση για το Coronavac πριν από τις 21 Δεκεμβρίου και ενδεχομένως ούτε και πριν από την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου, δήλωσε χθες στους δημοσιογράφους ο διευθυντής επιθεωρήσεων της Anvisa Ρονάλντι Γκόμες.

Ομάδα επιθεωρητών της Anvisa βρίσκονται τώρα στο Πεκίνο ολοκληρώνοντας 14ήμερη καραντίνα σε ξενοδοχείο προτού μπορέσουν να επισκεφθούν εργαστήριο της Sinovac προκειμένου να πιστοποιήσουν το εμβόλιο για καλές παρασκευαστικές πρακτικές όπως απαιτείται προκειμένου να καταχωρηθεί στη Βραζιλία, είπε.

Seven active temperature control containers carrying the Chinese #Sinovac experimental #COVID-19 vaccines were loaded onto a #Turkish Cargo aircraft at #Istanbul Airport before departing for #SaoPaulo on Wednesday. pic.twitter.com/rFyZK271oN

