Τελικά δεν θα κάνει τη προσπάθεια του για να βρεθεί στο ΝΒΑ από φέτος ο Γιώργος Καλαϊτζάκης.

Ο νεαρός γκαρντ του Παναθηναϊκού πήρε την απόφαση να αποσύρει τη συμμετοχή του από τη φετινή διαδικασία του draft, όπως και επιβεβαίωσε ο Λιθουανός μάνατζερ του Μάριους Ρουτκάουσκας στον Ντονάτας Ουρμπόνας.

Το καλοκαίρι ο 21χρονος γκαρντ ανανέωσε το συμβόλαιο του με τους Πράσινους για τα επόμενα δύο χρόνια, ενώ μέχρι στιγμής έχει πάρει χρόνο συμμετοχής και στη Euroleague.

Συγκεκριμένα, έχει αγωνιστεί στο χθεσινό (06/11) παιχνίδι του «τριφυλλιού» απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας στο ΟΑΚΑ (01:38), αλλά και το ματς της πρεμιέρας κόντρα στη Χίμκι στη Μόσχα (01:14).

Panathinaikos Athens prospect Georgios Kalaitzakis is withdrawing his name from the NBA Draft 2020, his agent Marius Rutkauskas confirmed.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) November 7, 2020