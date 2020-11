Must Read

Στον αποσταθεροποιητικό ρόλο που διαδραματίζει η Τουρκία με την προβολή παράλογων απαιτήσεων εις βάρος γειτόνων της, με τη σύναψη συμφωνιών που αντίκεινται στο Διεθνές Δίκαιο και στις αρχές καλής γειτονίας, πολύ δε περισσότερο με την ανάμιξη της σε ιδιαιτέρως ευαίσθητες περιοχές, υποδαυλίζοντας έτι περαιτέρω την αποσταθεροποίηση τους, αναφέρθηκε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, σε ομιλία του στο 15ο Σεμινάριο Υψηλού Επιπέδου Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας στο Τατόι.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ συμμετείχε στην τελετή έναρξης του 15ου Σεμιναρίου Υψηλού Επιπέδου Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας [Common Security and Defence Policy High Level Course (CSDP)] «ALTINERO SPINELLI», στην οποία παραβρέθηκαν ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Αλκιβιάδης Στεφανής, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Μπλιούμης, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης ΠΝ και ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων(ΓΔΠΕΑΔΣ) Δρ Κωνσταντίνος Π. Μπαλωμένος. Το Σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Ικάρων στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, υπό την αιγίδα της ΓΔΠΕΑΔΣ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κολλέγιο Ασφάλειας και Άμυνας [European Security and Defense College (ESDC)] και σε υβριδική μορφή (συνδυασμός φυσικής παρουσίας και ταυτόχρονης παρακολούθησης από απόσταση με τηλεκπαίδευση).

O Aρχηγός ΓΕΕΘΑ στην ομιλία του με θέμα «Ο Ρόλος των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων ως Παράγοντας Σταθερότητας και Ασφάλειας στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο» έδωσε επίσης έμφαση στο γεγονός ότι οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις αποτελούν πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή, προστατεύοντας τα σύνορα αλλά και τα συμφέροντα τόσο της χώρας μας όσο και της Ευρώπης. Η δε σχεδιασμένη αναδιοργάνωση τους θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη χρησιμοποίηση τους, στην αντιμετώπιση των σύγχρονων απειλών ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή αλλά και στην βελτίωση του επιπέδου συνεργασίας και διαλειτουργικότητας τους με Συμμάχους και Εταίρους.

Επίσης, έκανε ιδιαίτερη μνεία αφενός στον ρόλο της Κρήτης και της μετατροπής της σε «φρούριο» για την προβολή ισχύος προς και από τη θάλασσα στην Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειο, αφετέρου στην σημασία του «επανεξοπλισμού» των ΕΔ υποδηλώνοντας την ανάγκη άμεσης και επιτακτικής ενεργοποίησης εξοπλιστικών προγραμμάτων για την συντήρηση σύγχρονων και την αντικατάσταση παλαιών οπλικών συστημάτων με στοχευμένες ενέργειες, για την αναβάθμιση των δυνατοτήτων τους και τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας τους.

Ακόμη ο ΑΓΕΕΘΑ αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο με έμφαση στις τρέχουσες προκλήσεις ασφαλείας, όπως υβριδικές απειλές, τρομοκρατικές ενέργειες, βίαιος εξτρεμισμός, ενεργειακή ασφάλεια, κλιματική αλλαγή, οικονομική κρίση, διασυνοριακό οργανωμένο έγκλημα, με κορυφαία την παράνομη μετανάστευση σε συνδυασμό με την εξάπλωση της Πανδημίας COVID-19, η οποία έχει αναβαθμίσει σημαντικά το επίπεδο δυσκολίας αντιμετώπισης τους. Τόνισε δε ότι τώρα όσο ποτέ απαιτείται συντονισμένη συνεργασία μεταξύ όσων μοιράζονται τις ίδιες αξίες και σέβονται το Διεθνές Δίκαιο.