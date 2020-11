Περισσότεροι από 100 καλλιτέχνες συμμετέχουν σε δημοπρασία και έκθεση με τίτλο «Show Me the Signs» για να υποστηρίξουν τις οικογένειες μαύρων γυναικών στις ΗΠΑ που σκοτώθηκαν από αστυνομική βία.

Τα έσοδα από την πώληση των έργων θα διατεθούν άμεσα στο δίκτυο του Αφρικανικού Αμερικανικού Φόρουμ Πολιτικής AAPF #SayHerName Mothers Network που συνεργάζεται με τις μητέρες και τις οικογένειες μαύρων γυναικών και κοριτσιών που δολοφονήθηκαν από αστυνομικούς για να ρίξουν φως στις ιστορίες τους και να αγωνιστούν για δικαιοσύνη.

Η εκστρατεία #SayHerName ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2014 από το AAPF και το Κέντρο Διαθεματικότητας και Μελετών Κοινωνικής Πολιτικής (CISPS) για να ευαισθητοποιήσει για τις συχνά αόρατες ιστορίες και τα αόρατα ονόματα γυναικών που έχουν πέσει θύματα ρατσιστικής αστυνομικής βίας και παρέχει υποστήριξη στις οικογένειές τους.

billie has donated her BLM protest sign to the "Show Me The Signs" auction, which will benefit the AAPF #SayHerName Mothers Network to help families of Black women killed by the police. the auction for billie's sign opens in 9 days.

