Το Brooklyn Museum, όπως και άλλοι μεγάλοι πολιτιστικοί οργανισμοί λόγω των σημαντικών οικονομικών απωλειών που προκάλεσε η πανδημία του νέου κοροναϊού, στρέφεται σε οίκο δημοπρασιών για να πωλήσει έργα από τη μόνιμη συλλογή του για την άντληση πόρων.

Σε δημοπρασία δημοφιλή έργα του μουσείου

Το Μουσείο ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο ότι θα άρχιζε την εκποίηση πολλών έργων για τη δημιουργία ενός ταμείου «άμεσης φροντίδας της συλλογής». Το ταμείο, όπως διευκρίνισε, θα αξιοποιηθεί για «την αύξηση της διάρκειας ζωής, της χρησιμότητας ή της ποιότητας της συλλογής, διασφαλίζοντας έτσι ότι θα συνεχίσει να ωφελεί το κοινό για τα επόμενα χρόνια».

Το Μουσείο επιδιώκει να συγκεντρώσει 40 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για αυτό το ταμείο και θέτει τώρα προς πώληση επιλεγμένους πίνακες ζωγραφικής των Κλοντ Μονέ, Ζοάν Μιρό, Ανρί Ματίς, Εντγκάρ Ντεγκά, Ζαν Ντιμπιφέ σε δημοπρασίες σύγχρονης και μοντέρνας τέχνης του οίκου Sotheby’s στις 28 Οκτωβρίου στη Νέα Υόρκη.

Τα έργα που ξεχωρίζουν είναι τα Le Messager (1961) και Rue Tournique Bourlique (1963) του Ντιμπιφέ, η τιμή των οποίων εκτιμάται μεταξύ 2,5 και 3,5 εκατ. δολ.

Η Αμερικανική Ένωση Διευθυντών Μουσείων Τέχνης (AAMD) έδωσε στα Μουσεία τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε εκποίηση έργων για να διαφυλάξουν τις συλλογές τους. Στο παρελθόν, η AAMD μπορούσε να επιπλήξει ή να επιβάλει κυρώσεις σε Μουσεία που πωλούσαν κομμάτια από τις συλλογές τους, εάν τα κέρδη προορίζονταν για λειτουργικές ή κεφαλαιουχικές δαπάνες και όχι για την απόκτηση έργων.