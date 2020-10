Συγκλονιστικά είναι τα βίντεο που αναρτούν Τούρκοι από τη Σμύρνη μετά τον μεγάλο σεισμό που χτύπησε την περιοχή. Εναν σεισμό που έχει προκαλέσει μεγάλες ζημιές και εκφράζονται φόβοι ότι υπάρχουν νεκροί καθώς έχουν καταρρεύσει κτίρια.

Ανθρωποι αλλόφρονες έχουν βγει στους δρόμους για να προφυλαχτούν και άλλοι αναζητούν τους δικούς τους ανθρώπους μέσα στα ερείπια.

Reports of buildings collapsed in Izmir after a magnitude 6.9 earthquake just north of the Greek island of Samos#Earthquake #Turkey pic.twitter.com/QdJ8MiN1Ek

— CNW (@ConflictsW) October 30, 2020