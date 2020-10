Τη «φρικτή επίθεση» εναντίον εκκλησίας στη Νίκαια καταδίκασε απόψε ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για τον Λευκό Οίκο, Τζο Μπάιντεν.

«Η Τζιλ και εγώ προσευχόμαστε για τους Γάλλους μετά τη φρικτή επίθεση της Νίκαιας που είχε στόχο αθώους μέσα σε έναν χώρο λατρείας» ανέφερε.

Jill and I are keeping the French people in our prayers following the horrific terror attack in Nice — which targeted innocents in a house of worship. A Biden-Harris administration will work with our allies and partners to prevent extremist violence in all forms.

