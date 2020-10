Μετά από νέα κλήρωση που έγινε, λόγω της αποχώρησης του Ηρακλή, προέκυψε το πρόγραμμα της κανονικής περιόδου της Volley League.

Η πρώτη αγωνιστική θα διεξαχθεί το διήμερο 24-25 Οκτωβρίου. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΟΦΗ, ο Μίλωνας φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ, ο Φίλιππος Βέροιας ταξιδεύει στη Σύρο για το ματς με τον Φοίνικα, ενώ ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Κηφισιά, στο πλαίσιο της πρεμιέρας.

Μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης, 20 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν όλες οι ημερομηνίες των αγωνιστικών και πλέον δεν θα υπάρχουν εμβόλιμες αγωνιστικές τις Τετάρτες.

Το πρωτάθλημα της Volley League για τη σεζόν 2020-21 θα διεξαχθεί με 8 ομάδες με το ακόλουθο σύστημα διεξαγωγής: Μετά την ολοκλήρωση του Β΄ γύρου της κανονικής περιόδου (14 αγωνιστικές), οι τέσσερις πρώτες ομάδες της βαθμολογίας και οι ομάδες των θέσεων 5-8 θα σχηματίσουν δύο γκρουπ.

Οι ομάδες του 1-4 θα παίξουν μεταξύ τους μίνι πρωτάθλημα δύο γύρων (6 συνολικά αγωνιστικές) και η πρώτη ομάδα της βαθμολογίας θα στεφθεί πρωταθλήτρια.

Επίσης οι ομάδες από την κανονική περίοδο θα μεταφέρουν στο μίνι πρωτάθλημα τη βαθμολογία τους. Το εναλλακτικό σενάριο των 8 ομάδων είχε αποφασιστεί από το Δ.Σ. της ΕΣΑΠ στα τέλη Ιουλίου 2020 και απορρίφθηκε αίτημα που έθεσε σήμερα ο Παναθηναϊκός για να μη μεταφέρεται η βαθμολογία.

Η όγδοη ομάδα της τελικής κατάταξης της Volley League θα αντιμeτωπίσει την 3η ομάδα της Pre League για μία θέση στη Volley League της σεζόν 2021-22.

Το πρόγραμμα της κανονικής περιόδου της Volley League 2020-21, μετά τη νέα κλήρωση που διενεργήθηκε στις 19 Οκτωβρίου, λόγω της αποχώρησης του Ηρακλή έχει ως εξής:

A’ ΓΥΡΟΣ

1η Aγωνιστική

Παναθηναϊκός-ΟΦΗ

Μίλωνας-ΠΑΟΚ

Φοίνικας Σύρου-Φίλιππος Βέροιας

Κηφισιά-Ολυμπιακός

2η Aγωνιστική

Μίλωνας-Φοίνικας Σύρου

Ολυμπιακός-Φίλιππος Βέροιας

ΠΑΟΚ-ΟΦΗ

Κηφισιά-Παναθηναϊκός

3η Aγωνιστική

Φίλιππος Βέροιας-ΠΑΟΚ

ΟΦΗ-Κηφισιά

Φοίνικας Σύρου-Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός-Μίλωνας

4η Aγωνιστική

Φίλιππος Βέροιας-Παναθηναϊκός

ΟΦΗ-Ολυμπιακός

Κηφισιά-Μίλωνας

ΠΑΟΚ-Φοίνικας Σύρου

5η Aγωνιστική

Ολυμπιακός-Μίλωνας

Φοίνικας Σύρου-Κηφισιά

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ

ΟΦΗ-Φίλιππος Βέροιας

6η Aγωνιστική

Μίλων-ΟΦΗ

Φοίνικας Σύρου-Παναθηναϊκός

Κηφισιά-Φίλιππος Βέροιας

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός

7η Aγωνιστική

ΠΑΟΚ-Κηφισιά

Φίλιππος Βέροιας-Μίλωνας

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός

ΟΦΗ-Φοίνικας Σύρου

