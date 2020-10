Τρία ανθρωπόμορφα παπάκια, ανιψάκια του Ντόναλντ Ντακ, που ανήκουν στον κόσμο των ηρώων της Ντίσνεϊ. Είναι τρίδυμα και ξεχωρίζουν μόνο από το χρώμα των καπέλων τους: κόκκινο για τον Χιούι, πράσινο για τον Λιούι και μπλε για τον Ντιούι.

Ο Χιούι, ο Λιούι και ο Ντιούι (Huey, Louie, Dewey) γεννήθηκαν από το πενάκι του αμερικανού σχεδιαστή Αλ Ταλιαφέρο (1905-1969), με τη συνδρομή του συγγραφέα Τεντ Όσμπορν (1900-1968).

Ο Ταλιαφέρο εμπνεύστηκε τα ονόματα των ηρώων του από τον λαϊκιστή πολιτικό Χιούι Λογκ (1893-1935), τον ναύαρχο Τζορτζ Ντιούι (1837-1917), ήρωα του Ισπανοαμερικανικού Πολέμου και τον συνάδελφό του κομίστα Λούι Σμιτ (1908-1993). Τα τρία παπάκια πρωτοεμφανίστηκαν σε κόμικ στριπ στις 17 Οκτωβρίου 1937 και τον επόμενο χρόνο έκαναν και το κινηματογραφικό τους ντεμπούτο στην ταινία κινουμένων σχεδίων Donald’s Nephews (Τα ανήψια του Ντόναλντ), που έκανε πρεμιέρα στις 15 Απριλίου 1938 στο Λος Άντζελες.

Ο Χιούι, ο Λιούι και ο Ντιούι είναι γιοι της δίδυμης αδελφής του Ντόναλντ, Ντέλα Ντακ. Ατίθασα και σκανδαλιάρικα από μικρά προκάλεσαν ουκ ολίγα προβλήματα στους γονείς τους.

Μια ημέρα τοποθέτησαν ένα πυροτέχνημα κάτω από την ξύλινη καρέκλα του πατέρα τους και τον έστειλαν τραυματία στο νοσοκομείο. Για να ηρεμήσουν τα πνεύματα, η μητέρα τους αποφάσισε να τα στείλει για λίγες ημέρες στον θείο τους στη Λιμνούπολη, όμως αυτά παρέμειναν έκτοτε μαζί του. Συνέχισαν τις σκανδαλιές τους, κάνοντας αφόρητη τη ζωή του θείου τους, αλλά από την άλλη πλευρά, με την τετράγωνη λογική τους, τη γνώση και την ευφυΐα τους βοήθησαν αμέτρητες φορές τον Ντόναλντ να βγει από τα δύσκολα.

Τα τρία ανηψάκια του Ντόναλντ είναι γενναία και έντιμα και συχνά γίνονται η φωνή της συνείδησης των θείων τους, που μπορεί να παρασυρθούν από την απληστία ή το πείσμα. Είναι μέλη της Λέσχης Μικρών Εξερευνητών και είναι πολύ υπερήφανα γι’ αυτό. Αποστολή τους είναι η προστασία της φύσης, η υπεράσπιση των αδυνάτων και η διατήρηση της γνώσης.

Πολύτιμο σύμμαχό τους έχουν το βιβλίο των Μικρών Εξερευνητών, που περιέχει πληροφορίες για τα πιο απίθανα ή χρήσιμα ή άχρηστα πράγματα.

Χόμπι τους, όπως αναφέρει το sansimera, είναι η συλλογή παρασήμων, η παρατήρηση πουλιών και η λύση μυστηρίων. Αγαπημένο τους κατοικίδιο είναι όποιο αδέσποτο ζώο βρεθεί στο δρόμο τους. Μεγάλοι τους αντίπαλοι είναι τα ανίψια των Μουργόλυκων και όποιος τολμήσει να τα βάλει με τους θείους τους.

Τα ονόματα των τριών ηρώων σε διάφορες γλώσσες

Αγγλικά: Huey, Dewey, and Louie

Αραβικά: كركور و فرفور و زرزور (Karkoor, Farfoor and Zarzoor)

Γαλλικά: Riri, Fifi et Loulou

Γερμανικά: Tick, Trick und Track

Δανικά: Rip, Rap og Rup

Εβραϊκά Eedo, Deedo ve Yoo

Ελληνικά: Χιούι, Λιούι, Ντιούι

Εσθονικά: Kwik, Kwek, en Kwak

Ιαπωνικά: ヒューイ, デューイ, ルーイ (Hyuui, Dyuui and Ruui)

Ινδονησιακά: Kwik Kwek Kwak

Ισλανδικά: Ripp Rapp og Rupp

Ισπανικά: Hugo, Paco y Luis / Hugo, Diego y Luis / Juanito, Jorgito y Jaimito

Ιταλικά: Qui, Quo, e Qua

Κροατικά: Hinko Dinko i Vinko

Λατινικά: Titus, Totus, Tutus

Λετονικά: Tiks, Tīks, Triks

Λιθουανικά: Bilis, Vilis ir Dilis

Νορβηγικά: Ole, Dole, og Doffen

Ολλανδικά: Kwik, Kwek, en Kwak

Ουγγρικά: Viki, Niki és Tiki

Πολωνικά: Hyzio, Dyzio i Zyzio

Πορτογαλικά: Huguinho, Zezinho e Luizinho

Ρουμανικά: Hewey, Dewey şi Louie

Ρώσικα: Билли Вилли и Дилли (Billy, Willy, Dilly)

Σλοβένικα: Pak, Zak in Mak

Σουηδικά: Knatte, Fnatte och Tjatte

Τούρκικα: Can, Cin ve Cem

Τσέχικα: Kulík, Dulík a Bubík

Φεροϊκά: Dinni, Danni og Dunni

Φινλανδικά: Tupu, Hupu ja Lupu

Φλαμανδικά: Loeki, Joost en Victor