Τις διαδικτυακές της πύλες ανοίγει η Art Athina μέσω της πλατφόρμας Αrt Athina Virtual (www.aavirtual.gr) στις 15 Οκτωβρίου 2020 και υπόσχεται μια διαφορετική εμπειρία στο φιλότεχνο κοινό.

Η Αrt Athina Virtual έχει τεθεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Στην διαδικτυακή πρεμιέρα της αθηναϊκής φουάρ, που είναι μία από τις παλαιότερες στην Ευρώπη, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να “περιηγηθούν” από τον υπολογιστή, την ταμπλέτα ή το έξυπνο τηλέφωνό τους δωρεάν σε περισσότερες από 55 γκαλερί από την Ελλάδα και το εξωτερικό και να γνωρίσουν τους καλλιτέχνες και τα έργα που προτείνουν χωρίς κανέναν χρονικό περιορισμό, καθώς η Αrt Athina Virtual θα είναι προσβάσιμη σε 24ώρη βάση – με διαφορετικό φωτισμό το πρωί και το βράδυ- επτά ημέρες την εβδομάδα έως το τέλος Οκτωβρίου.

Art Athina Virtual will be online on October and can be visited through https://t.co/0pB8HlGmnC, a newly designed platform by G Design Studio, conceived to bring closer galleries, collectors, and art enthusiasts across geographical borders, at any time of the day or night. pic.twitter.com/0P0BRD3ZiV

