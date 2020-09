Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Αρμενίας Ζοραμπ Μνατσακανιάν (Zohrab Mnatsakanya) πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκο Δένδια.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας επιβεβαιώθηκαν οι ισχυροί δεσμοί φιλίας Ελλάδας και Αρμενίας.

Ο κ. Δένδιας καταδίκασε την απώλεια ζωών και επιβεβαιώθηκε η ετοιμότητα της Ελλάδος να βοηθήσει στις προσπάθειες για άμεση αποκλιμάκωση στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

