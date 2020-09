Η καλύτερη στιγμή στην καριέρα του ήταν σύμφωνα με τον ίδιον τον Μπαμ Αντεμπάγιο το χθεσινό του μπλοκ πάνω στον Τζέισον Τέιτουμ.

Ο αμερικανός φόργουορντ έκλεψε κυριολεκτικά την… μπουκιά μέσα από το στόμα του αντιπάλου του στον πρώτο τελικό της Ανατολής ανάμεσα σε Μαϊάμι Χιτ και Μπόστον Σέλτικς.

Εν συνεχεία, στη συνέντευξη Τύπου, ερωτηθείς για το πού κατατάσσει τη συγκεκριμένη φάση στην καριέρα του, ήταν κατηγορηματικός.

«Στην πρώτη θέση! Μιλάμε για πλέι-οφ, για ένα παιχνίδι στην κόψη του ξυραφιού. Άρα, σίγουρα στο νούμερο ένα» τόνισε ο Αντεμπάγιο.

“Playoffs? Game on the line? Number one play.”

-Bam on where his go-ahead block ranks among his top career plays

(via @NBATV)pic.twitter.com/G35tGvOUL2

