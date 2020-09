Ένας από τους θησαυρούς του Βρετανικού Μουσείου είναι ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα παγκοσμίως έργα ζωγραφικής, το έργο «To Μεγάλο Κύμα στα ανοιχτά της Καναγκάουα» του Χοκουσάι.

Ήταν το έργο γύρω από το οποίο στήθηκε στο μουσείο η μεγάλη έκθεση «Hokusai: beyond the Great Wave» το 2017 και η οποία προσέλκυσε 150.000 επισκέπτες.

