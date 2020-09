Συγκλονίζουν τα ντοκουμέντα από τα χτεσινά επεισόδια στη Λέσβο κατά την πορεία των προσφύγων στο τμήμα της εθνικής οδού Μυτιλήνης – Θερμής.

Τα ΜΑΤ δεν δίστασαν να πετάξουν δακρυγόνα σε μάνες και μικρά παιδιά, σε ανθρώπους που έχουν μείνει άστεγοι εδώ και τέσσερις μέρες, που πέρα από το τρομερό ταξίδι προς τη χώρα μας και τον εγκλεισμό στο ΚΥΤ αναγκάστηκαν να βιώσουν και τον φόβο της πυρκαγιάς.

Βρέφος 10 ημερών εισέπνευσε δακρυγόνα

Συγκλονίζει η καταγγελία των «Γιατρών Χωρίς Σύνορα», οι οποίοι σε tweet τους αναφέρουν πως βρέφος μόλις 10 ημερών εισέπνευσε καπνό και δακρυγόνα κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στο ΚΥΤ της Μόριας.

Η οργάνωση καταγγέλλει πως το νεογέννητο μωρό κοιμάται εδώ και πέντε ημέρες στον δρόμο χωρίς σκηνή και πως έκανε εμετό κατά τη διάρκεια της περασμένης νύχτας. Η ανάρτηση κλείνει με ένα ερώτημα: «Είναι σωστό να αφήνονται στην τύχη τους μωρά, ηλικιωμένοι & άρρωστοι; #EU πού είσαι;».

10 ημερών μωρό. Εισέπνευσε καπνό και δακρυγόνα από τη φωτιά στη #Moria και 5 μέρες τώρα κοιμάται στο δρόμο χωρίς σκηνή. Έκανε εμετό όλη τη νύχτα. Είναι σωστό να αφήνονται στην τύχη τους μωρά, ηλικιωμένοι & άρρωστοι; #EU πού είσαι; pic.twitter.com/qPCpgmRYHf — msfgreece (@MSFgreece) September 13, 2020

Εικόνες – ντροπή

Τον γύρο του κόσμου κάνουν οι εικόνες από τα επεισόδια της 12ης Σεπτεμβρίου, καθώς ξένοι ανταποκριτές καταγράφουν συγκλονιστικά στιγμιότυπα με οικογένειες προσφύγων να κλαίνε και να μην μπορούν να αναπνεύσουν από τα δακρυγόνα.

#Lesbos Greek riot police fire tear gas at Lesbos migrants #AFP pic.twitter.com/K3P1AI1z7m — AFP Photo (@AFPphoto) September 12, 2020

I hope these kids become the scientists and politicians of tomorrow and change ALL OF US. #Moria #Refugeesgr #Greece pic.twitter.com/EeeMJjGfWJ — mͭoͣrˢfˢiͦsˢ (@TassosMorfis) September 12, 2020

These are children who were tear gassed by riot police in front of me earlier in the aftermath of the protest by Moria camp residents on the streets where they have been living for days since the fire. pic.twitter.com/ePnCD1uIWh — Katy Fallon (@katymfallon) September 12, 2020

These Syrian siblings were among several asylum seekers that were tear-gassed by Greek riot police on September 12, 2020 on the island of #Lesbos. Video supplied to me by the tear-gassed family. #VICENewsTonight pic.twitter.com/AsaTO8FAwF — Daphne Tolis (@daphnetoli) September 13, 2020

Just days after fire tore through the #Moria refugee camp in the Greek island of #Lesbos and displaced more than 12,000 people, some of those same people were tear-gassed by police while protesting the construction of a replacement camp. #Greece pic.twitter.com/SYjKJbZXf9 — Adem Bedri (@AdemBdrByzd) September 13, 2020

ΟΠΚΕ τραμπουκίζουν ηλικιωμένη γυναίκα

Σε ακραία επίθεση εναντίον μιας ηλικιωμένης γυναίκας προχώρησαν άντρες των ΟΠΚΕ και των ΜΑΤ.

Καθώς οι άνδρες της Αστυνομίας περνούσαν από καταυλισμό προσφύγων μες στη μέση του δρόμου, άρχισαν να δέχονται γιουχαΐσματα από το πλήθος.

Τότε, μια ηλικιωμένη σήκωσε μια πέτρα και πήγε να την πετάξει προς το μέρος τους.

Οι πάνοπλοι άνδρες των ΟΠΚΕ απάντησαν δυσανάλογα: έσπρωξαν τη γυναίκα πάνω σε μια αυτοσχέδια σκηνή από καλάμια, ρίχνοντάς τη με σφοδρότητα στο έδαφος. Ένας άνδρας που πήγε να την υπερασπιστεί είχε την ίδια αντιμετώπιση.