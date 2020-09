Σε εξέλιξη βρίσκεται η σύνοδος των 7 Μεσογειακών χωρών της ΕΕ, παρόντος και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου Κυριάκος Κούσιος, σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, αναφέρει χαρακτηριστικά:

«H Σύνοδος των Med7 στην Κορσική είναι σε εξέλιξη. Ο Πρόεδρος Aναστασιάδης θέτει στους ομολόγους του την ανάγκη για αποφασιστική στάση της ΕΕ η οποία θα επιφέρει κόστος, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως δεν είναι δυνατόν η Τουρκία να συνεχίσει να δρα ανενόχλητη στην περιοχή».

Τις ευχαριστίες του εκφράζει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης προς τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, για την διεξαγωγή της συνόδου των MED-7 στην Κορσική.

Σε ανάρτησή του στο επίσημο λογαριασμό του στο Twitter, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρει ότι «μας δίνεται μια ευκαιρία να εκτιμήσουμε όλες τις καινούργιες εξελίξεις, έχοντας υπόψη την παρούσα κατάσταση στην Ε.Ε. και στην περιοχή μας και να σκεφτούμε τα βήματά μας, ιδιαίτερα ενόψει του επόμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου».

Thank you my dear friend @EmmanuelMacron for hosting the 7th #MED7 Summit. A timely opportunity is given to us to assess all the new developments, bearing in mind the current situation in the EU & in our region, and reflect on our steps, especially in view of the next @EUCouncil. pic.twitter.com/Fj24jyZkvQ

— Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) September 10, 2020