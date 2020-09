Η Τζέιν Φόντα κάνει μία αναδρομή στην ερωτική της ζωή και είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική. Σε συνέντευξή της στους New York Times, η 82χρονη ηθοποιός, η οποία έχει παντρευτεί τρεις φορές, αποκαλύπτει ότι δεν «σκέφτεται» την ευκαιρία που έχασε να συνευρεθεί ερωτικά με τον Τσε Γκεβάρα και πως έχει μετανιώσει που δεν έκανε σχέση με τον Μάρβιν Γκέι.

«Ποιον σκέφτομαι, κι αυτό με μεγάλη λύπη, είναι ο Μάρβιν Γκέι. Αυτός με ήθελε αλλά δεν το έκανα. Ήμουν παντρεμένη με τον Τομ [Χέιντεν]. Συναντούσα πολλούς καλλιτέχνες για να προετοιμάσω μία συναυλία για τον Τομ και ήρθα σε επαφή και με τον Μάρβιν Γκέι… προφανώς είχε τη φωτογραφία μου στο ψυγείο του. Στη συνέχεια δεν συναντηθήκαμε, γιατί πέθανε».

#JaneFonda says she wishes she had slept with Marvin Gaye: “He wanted to and I didn’t” https://t.co/BdUlGTkcby

— ET Canada (@ETCanada) September 3, 2020