Σ’ ΩΡΑΙΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΙΑ; ΣΕ ΘΕΛΟΥΝ ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΠΑΡΕΑ! Video Μπορείς να είσαι καλά, ό, τι κι αν γίνεται εκεί έξω, στη ζωή. Εσύ είσαι ο κύριος ρυθμιστής της ζωής σου, των συναισθημάτων και διαθέσεών σου. Χαλαρός, άνετος, και ωραίος και ωραία, και να σε θέλουν όλοι για παρέα! Μπορείς να αντισταθείς στην κατάθλιψη, την απογοήτευση, την πίκρα και τη μιζέρια. Η θεία Αγάπη, η θεία Χάρη το κάνει, όταν όμως συνεργάζεσαι και δεν αντιστέκεσαι. Η προίκα σου, να είναι αυτή: η ευτυχία σου. Η κληρονομιά σου στο παιδί σου: η χαρά και έκστασή σου. Η ομορφιά σου, το άρωμά σου, η γλύκα σου, αυτά να είναι το σημάδι σου πάνω στο σώμα της ανθρωπότητας. Να είσαι άνθρωπος ξεκούραστος και ωραίος! Χωρίς να σκας τους διπλανούς σου με την πίεση, την υστερία και τις νευρώσεις σου, το χειριστικό τρόπο και την ψυχασθένεια. Κάνε αυτό το τσεκ, να δεις αν ισχύουν τα παραπάνω. Τι απαντάς σ’ αυτή την ερώτηση: ΣΕ ΘΕΛΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΕΣ ΤΟΥΣ ΟΙ ΑΛΛΟΙ; Αναρωτήσου. Και απάντα. Σε θέλουν; Χαίρονται μαζί σου; Ξέρεις να ακούς; Να γελάς; Χαίρεσαι; Ή ζηλεύεις; Ή φθονείς; Ή βγάζεις ξινίλα, μαυρίλα, ανασφάλεια και πρήξιμο; Είναι τέλειο να είσαι καλά, πρωτίστως για χάρη σου, μα και για χάρη όλου του κόσμου στη συνέχεια. Σκόρπα την ομορφιά σου παντού!!! Η ομορφιά αυτή, διαχέεται οικουμενικά, συμπαντικά και διαχρονικά! Και μένει εις αιώνας αιώνων. Ακόμα κι αν φύγεις απ’ τον κόσμο αυτό. Αυτή είναι η αύρα που αφήνουν πίσω τους οι άγιοι όταν φεύγουν απ’ τον κόσμο αυτό: Αγάπη, ταπείνωση, συμπάθεια, ενσυναίσθηση, κατανόηση, ελεημοσύνη, ζεστασιά, επιείκεια, προσευχή, αγιότητα. Αν δεν σε θέλουν στην παρέα τους, δεν είναι ότι είσαι κακός ή κακή. Είναι ότι θες ακόμα δουλειά μέσα σου. Λέγεται καλλιέργεια, κατάρτιση ψυχής, φροντίδα, επιμέλεια. Μετά, θα σε θέλουν τα παιδιά σου, θα χαίρονται την παρέα και παρουσία σου. Η σχέση σου, θα σε βλέπει και θα πετάει από ευτυχία. Αν όμως έχεις αδούλευτη ψυχή, θα σε βλέπουν και θα στρίβουν, και θα ψάχνουν ασπιρίνες και υπογλώσσιο. Σου αξίζει σίγουρα η αγάπη, η ευτυχία και έκσταση. Κάνε κάτι!