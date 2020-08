Πάνω από 60 άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται στη Βηρυτό, τέσσερις ημέρες μετά την έκρηξη στο λιμάνι που κατέστρεψε την πρωτεύουσα του Λιβάνου και στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 150 ανθρώπους, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας.

«Ο αριθμός των νεκρών έχει φθάσει τους 154, εκ των οποίων οι 25 δεν έχουν ακόμα ταυτοποιηθεί», δήλωσε ο αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο, προσθέτοντας ότι υπάρχουν ακόμα πάνω από 60 αγνοούμενοι.

Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε χθες ότι τουλάχιστον 120 από τους 5.000 και πλέον τραυματίες από την έκρηξη της Τρίτης βρίσκονται ακόμα σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο τρομερός αριθμός θα αυξηθεί περαιτέρω όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες διάσωσης.

Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τον χρόνο και το χάος που συνεχίζει να επικρατεί προκειμένου να εντοπίσουν τους εκατοντάδες επιζώντες που εκτιμάται ότι έχουν εγκλωβιστεί μέσα στα χαλάσματα.

Όπως μετέδωσε ο απεσταλμένος του MEGA στον Λίβανο, Στρατής Αγγελής, σήμερα τα γεγονότα εστιάζονται σε δύο σημεία.

Το πρώτο είναι το λιμάνι, όπου συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια, χωρίς δυστυχώς να υπάρχουν ελπίδες για επιζώντες και με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για εκατοντάδες αγνοούμενους.

Το άλλο σημείο είναι στην πλατεία Μαρτύρων στο κέντρο της πόλης, όπου είναι προγραμματισμένη για σήμερα μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση με αίτημα την παραίτηση της κυβέρνησης και την αλλαγή του πολιτικού συστήματος.

Before and after of the explosion site in Beirut #Lebanon #Beirut pic.twitter.com/O19hHunYpl

— CNW (@ConflictsW) August 5, 2020