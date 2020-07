Η ανάρτηση της νεαρής τραγουδίστριας Dua Lipa για την «Μεγάλη Αλβανία» δίχασε τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και πολλοί ήταν εκείνοι που έδωσαν την δική τους απάντηση στην σταρ της ποπ. Η Καίτη Γαρμπή ήταν μία από αυτούς.

Η Dua Lipa, η οποία έχει καταγωγή από το Κόσοβο αλλά ζει στη Βρετανία, δημοσίευσε πρόσφατα τη σημαία της «Μεγάλης Αλβανίας» σε Instagram και Twitter και δίχασε τους διαδικτυακούς της φίλους. Η εικόνα παρουσιάζει το λάβαρο που είχε πρωτοεμφανιστεί στον ποδοσφαιρικό αγώνα της Σερβίας με την Αλβανία τον Οκτώβριο του 2014, συνοδεύοντάς τη με τη λεζάντα:

«Αυτόχθων, επίθετο (του κατοίκου ενός τόπου) ιθαγενής και όχι απόγονος μεταναστών ή αποίκων».

au•toch•tho•nous adjective

(of an inhabitant of a place) indigenous rather than descended from migrants or colonists pic.twitter.com/OD9bNmLcZ4

— DUA LIPA (@DUALIPA) July 19, 2020