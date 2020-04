Η βασίλισσα Ελισάβετ Β’ ευχήθηκε στον βρετανό πρωθυπουργό, Μπόρις Τζόνσον, «πλήρη και ταχεία ανάρρωση» και έστειλε μήνυμα υποστήριξης στην έγκυο μνηστή του και στην οικογένειά του.

«Η βασίλισσα έστειλε μήνυμα στην Κάρι Σίμοντς και στην οικογένεια Τζόνσον» ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

«Η Μεγαλειότατη είπε ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι στις σκέψεις της και ότι ευχήθηκε στον πρωθυπουργό πλήρη και ταχεία ανάρρωση» σύμφωνα με την ανακοίνωση των Ανακτόρων.

Earlier today The Queen sent a message to Carrie Symonds and to the Johnson family. Her Majesty said they were in her thoughts and that she wished the Prime Minister a full and speedy recovery. pic.twitter.com/Mo1SgAd9wh

