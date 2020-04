Σφοδρές επικρίσεις δέχεται στη Βρετανία, ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον για τη στρατηγική της κυβέρνησής του στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κοροναϊού, κι ενώ η χώρα μετρά ήδη 2.352 νεκρούς.

Οι επικρίσεις έγιναν σφοδρότερες ύστερα από την αποκάλυψη ότι μόλις 2.000 εργαζόμενοι πρώτης γραμμής, του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS) είχαν ελέγχθεί για κοροναϊό.

Ο ίδιος ο Τζόνσον, που είναι σε καραντίνα καθώς έχει βρεθεί θετικός στο φονικό ιό, δημοσίευσε ένα βιαστικά καταγεραμμένο βίντεο στο Twitter από την Downing Street, επιχειρώντας να καθησυχάσει τους Βρετανούς.

Μίλησε για πολυ θλιβερή μέρα μετά την ημερήσια αύξηση του αριθμού των νεκρών κατά 563 και παράλληλα υποσχέθηκε να αυξήσει δραστικά τα τεστ για κοροναϊό.

Όπως δήλωσε: «Αυτή ήταν μια θλιβερή, θλιβερή μέρα, με 563 περισσότερους θανάτους – ένα ρεκόρ σε μια μέρα. Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων.

Είναι κρίσιμο οι άνθρωποι που έχουν την ασθένεια να είναι σε θέση να ελεγχθούν και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να απομονωθούν στο σπίτι».

Σύμφωνα με τη Daily Mail, μόνο 2.000 υπάλληλοι του NHS έχουν ελεγχθεί για κοροναϊό. Το φιάσκο των δοκιμών σημαίνει ότι χιλιάδες γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό έχουν τεθεί σε καραντίνα ως ύποπτα κρουσματα.

Από τους συνολικά 1,2 εκατομμύρια εργαζόμενους στο NHS της Αγγλίας, σήμερα υπολογίζεται ότι βρίσκεται σε απομόνωση ο ένας στους τέσσερις, τη στιγμή που η εργασία τους θεωρείται κρίσιμη για την αντιμετώπιση των περιστατικών στη χώρα.

Εκτιμάται ότι το 85 τοις εκατό θα μπορούσε να επιστρέψει στη δουλειά – και θα βοηθούσε στη διάσωση ζωών – αν είχαν ελεγχθεί για κοροναϊό.

Περισσότεροι από 29.000 άνθρωποι σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν προσβληθεί από τον Covid-19, αν και πιστεύεται ότι στην πραγματικότητα έχουν μολυνθεί χιλιάδες περισσότεροι.

UPDATE on coronavirus (#COVID19) testing in the UK:

As of 9am 1 April, a total of 152,979 people have been tested of which 29,474 tested positive.

As of 5pm on 31 March, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 2,352 have sadly died. pic.twitter.com/IUqkO6W3Dx

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) April 1, 2020