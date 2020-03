Δέκα σελίδες εφημερίδας, καλύπτουν οι αναγγελίες κηδειών, στο Μπέργκαμο της Ιταλίας που τις τελευταίες εβδομάδες βρίσκεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης του κοροναϊού.

Τα συνολικά κρούσματα έχουν ξεπεράσει τις 21.000, ενώ οι νεκροί ανέρχονται σε 1.441 μέχρι στιγμής.

Το γεγονός ότι σε εφημερίδα του Μπέργκαμο, οι αναγγελίες των κηδειών καλύπτουν πλέον δέκα σελίδες, είναι ενδεικτικό της τραγικής κατάστασης που βιώνουν οι Ιταλοί.

Κάτι που φαίνεται σε βίντεο που ανέβασε χρήστης του twitter, ο οποίος μας δείχνει επίσης πως στη διάρκεια του Φεβρουαρίου οι κηδείες στην ίδια εφημερίδα κάλυπταν μόλις μια σελίδα.

Graphs are useful but to really get what that rising curve is, have a look at the obituaries page of this Bergamo daily newspaper, comparing one from February with one from now pic.twitter.com/78mgZseyVt

