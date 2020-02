Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στην Ταϊλάνδη όταν συγκρούστηκαν δύο ταχύπλοα το πρωί της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας), στα ανοιχτά των ανατολικών ακτών του Πουκέτ.

Από τη σύγκρουση, σκοτώθηκαν δύο παιδιά, ηλικίας 6 και 12 ετών. Ακόμη 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, στο ένα από τα δύο ταχύπλοα, επέβαιναν 39 Ρώσοι τουρίστες.

Phuket speedboat collision: 2 confirmed dead – more at https://t.co/2ywoI39ZdS #Thailand

At least two people are dead and some 22 people are known injured in a speedboat collision off Phuket’s east coast this morning.

Reports say the incident occurred in the channel linkin… pic.twitter.com/ygu3jhCaE8

— The Thaiger (@ThaigerNews) February 10, 2020