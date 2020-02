Τέλος καλό όλα καλά με τη πτήση θρίλερ με αεροπλάνο της Canadian Airlines, το οποίο πετούσε επί δύο ώρες πάνω από το αεροδρόμιο «Μπαράχας» της Μαδρίτης μέχρι να κάνει αναγκαστική προσγείωση.

Ο πιλότος επικαλέστηκε σοβαρό μηχανικό πρόβλημα και ζήτησε να κάνει αναγκαστική προσγείωση, ενώ σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες της El Pais, το αεροπλάνο είχε χάσει έναν από τους τροχούς του, ενώ αντιμετώπιζε πρόβλημα και με τη μία μηχανή, καθώς κομμάτια του τροχού είχαν πέσει στην τουρμπίνα.

Ωστόσο ο πιλότος κατάφερε να αντιμετωπίσει την κατάσταση με απόλυτη ψυχραιμία.

Ο ίδιος όχι μόνο κατάφερε να προσγειώσει το αεροπλάνο στην Μαδρίτη, αλλά ενημέρωσε και τους επιβάτες χωρίς να φανεί η παραμικρή ταραχή.

«Αυτή τη στιγμή κατευθυνόμαστε στο αεροδρόμιο Μπαράχας και πρόκειται να φτάσουμε στην Μαδρίτη για να προσγειωθούμε, γιατί όπως γνωρίζετε έχουμε ένα μικρό πρόβλημα με μία… με μία από τις ρόδες του αεροσκάφους κατά την απογείωση.

Λοιπόν, καθώς έχουμε αρκετό βάρος όσον αφορά τα καύσιμα, πρέπει να απαλλαγούμε από λίγα καύσιμα πριν να μπορέσουμε να προσγειωθούμε. Και θα προσγειωθούμε σε λίγα λεπτά ακόμα. Όταν είμαστε έτοιμοι για την προσγείωση θα σας πληροφορήσουμε. Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία σας και την υπομονή σας και σας ζητούμε να κάνετε πολλή ησυχία και πολλή υπομονή.

Ευχαριστούμε”.

Την ίδια ώρα στο Twitter κάνουν τον γύρο του διαδικτύου βίντεο με το τι γινόταν στο εσωτερικό του αεροπλάνου όση ώρα οι επιβάτες περίμεναν υπομονετικά να προσγειωθεί το αεροπλάνο.

