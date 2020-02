Λίγες ώρες μετά την τρομοκρατική επίθεση με μαχαίρι στο Λονδίνο, συναγερμός σήμανε και στο Βέλγιο -και συγκεκριμένα στη Γάνδη- όταν άνδρας επιτέθηκε κατά πολιτών με μαχαίρι.

Οπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα, η αστυνομία επενέβη και πυροβόλησε τον φερόμενο ως δράστη, τραυματίζοντάς τον στο χέρι.

Σύμφωνα ωστόσο με τις ίδιες πληροφορίες, ο δράστης επιτέθηκε σε δύο περαστικούς, τραυματίζοντάς τους. Για την ώρα πάντως, δεν έχει δοθεί επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας τους.

Οι πρώτες εικόνες που έρχονται από το σημείο δείχνουν τον δράστη να κείτεται στο έδαφος και από πάνω του αστυνομικοί.

Police in #Belgium 🇧🇪 shot a man in #Ghent #Gent who reportedly stabbed 2 people.

This attack comes just minutes after #UK 🇬🇧 police in #London shot a man dead after several people were stabbed in Streathamhttps://t.co/ODwhoSNFTFhttps://t.co/0CSulwFwgp pic.twitter.com/45fxniui2c

— Saad (@SaadAbedine) February 2, 2020