Υπό αστυνομική παρακολούθηση ήταν ο δράστης που τραυμάτισε τρεις ανθρώπους κατά την επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε σε πολυσύχναστη λεωφόρο στο νότιο Λονδίνο. Οι βρετανικές αρχές χαρακτηρίζουν το συμβάν ως «σχετικό με την τρομοκρατία».

Οπως μεταδίδει ο Guardian, ο δράστης βρισκόταν υπό ενεργή επίβλεψη και ήταν γνωστός στις αρχές. Μάλιστα, σημειώνει πως υπό καθεστώς παρακολούθησης βρίσκονται όσοι αποτελούν σοβαρό κίνδυνο – και ενδεχομένως προγραμματίζουν επίθεση.

Την ίδια ώρα, μετά τις αναφορές ότι ο άνδρας φορούσε γιλέκο με εκρηκτικά, οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι βρέθηκε στο σώμα του δεμένη ύποπτη συσκευή, η οποία ωστόσο μετά από ενδελεχή έρευνα αποδείχτηκε ψεύτικη.

Η επίθεση αυτή σημειώνεται δύο και πλέον μήνες μετά μια επίθεση με μαχαίρι στην οποία δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γέφυρα του Λονδίνου, στην καρδιά της βρετανικής πρωτεύουσας, και η οποία οδήγησε τη συντηρητική κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον να ανακοινώσει αυστηρότερη αντιτρομοκρατική νομοθεσία.

Περίπου στις 14:00, τοπική ώρα, ο δράστης επιτέθηκε με μαχαίρι σε περαστικούς, τραυματίζοντας τρεις ανθρώπους, εκ των οποίων ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Λίγο αργότερα, δέχθηκε πυροβολισμούς από τους αστυνομικούς της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου και έπεσε νεκρός.

Όπως μετέδωσε το CNNi, οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι στο περιστατικό δεν εμπλέκονται άλλα άτομα.

Άμεση ήταν αντίδραση των αρχών καθώς στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ελικόπτερα και ασθενοφόρα.

Βίντεο το οποίο δημοσιεύει το BBC δείχνει την επιχείρηση των αστυνομικών τα πρώτα λεπτά μετά το περιστατικό.

Οι αστυνομικοί με τα όπλα τους στρέφονται κατά του δράστη, ο οποίος κείτεται στο έδαφος.

Ο βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, σε ανάρτησή του στο Twitter δήλωσε πως οι σκέψεις του είναι με τους τραυματίες και όσους που έχουν πληγεί. Ευχαρίστησε δε, τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την άμεση ανταπόκρισή τους.

Thank you to all emergency services responding to the incident in Streatham, which the police have now declared as terrorism-related. My thoughts are with the injured and all those affected.

