Δείτε επίσης: Απίστευτο - Έκαναν γαμήλιο γλέντι μέσω Skype λόγω κοροναϊού

View this post on Instagram

Amazing artist and a beautiful soul ! @eleni_peta Photographer: @juliegeorgantidou Styling : @manosparadisis Makeup artist & hair : @deyanmakeupartist . . . . . . #artist #singer #greece #photographer #instagram #studio #photoshooting #cover #instagood